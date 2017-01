Von „Viva España“ bis zu „Servus Bayern“

Messe Reisen Hamburg vom 8. bis 12. Februar mit Partnerland Spanien

sowie bajuwarischem Schwerpunkt – Karten zu gewinnen

Heinrich Sierke, HamburgJede Menge Urlaubsträume präsentiert die Messe „Reisen Hamburg“ von Mittwoch bis Sonntag, 8. bis 12. Februar. Rund 850 Aussteller aus aller Welt stellen ihre schönsten Ideen und Angebote für die neue Saison vor. Von Abstechern in exotische Länder bis zu Freizeittipps für Norddeutschland, von Kreuzfahrten über die großen Ozeane bis zu Touren mit Reisemobil oder Rad – Besucher bekommen am Messeplatz 1 zahlreiche Informationen. Das Elbe Wochenblatt verlost fünf mal zwei Karten für die Reisen Hamburg.Partnerland der Messe für Urlaub, Kreuzfahrt, Caravaning und Rad ist Spanien. Das beliebteste Urlaubsziel der Deutschen will zeigen, dass es neben den gefragten Inseln und Stränden noch beträchtlich mehr zu entdecken gilt: Besucher erfahren Geheimtipps.Zu den attraktiven Reiseangeboten kommt eine große Auswahl topausgestatteter Caravans, Campingzubehör sowie innovative E-Bikes.Viele weitere Ziele in Europa, Amerika, Afrika, Asien und Australien können Interssierte sowohl bei großen Reiseveranstaltern finden als auch bei Anbietern, die sich auf bestimmte Länder oder Themen spezialisiert haben. Erstmals gibt es mit Bayern auch eine deutsche Partnerregion. Ob Allgäu, Chiemsee, Bayerischer Wald oder Fränkisches Seenland, verschiedene Aussteller bringen Bergluft und gemütliches Flair mit an die Elbe.Die Themeninsel Reisefotografie spricht jeden an, der Urlaubserinnerungen in guten Fotos festhalten möchte. So kann man in Workshops lernen, wie Bilder von Landschaften, Menschen und Erlebnissen noch besser gelingen, Kameras testen und selber auf Fotosafari gehen. Die passenden Spezialreisen für Hobbyfotografen gibt es gleich dazu.Unterhaltsame Bühnenprogramme, beeindruckende Länder- und Reisevorträge sowie abwechslungsreiche Erlebnisinseln ergänzen die Messe.Wer kostenlos Einblicke in zahlreiche Regionen Deutschlands und der Welt gewinnen möchte, sendet bis Montag, 30. Januar, eine Postkarte mit Absender und Telefonnummer an: Elbe Wochenblatt, Stichwort: „Reisen“, Harburger Rathausstraße 40, 21073 Hamburg. Oder per E-Mail, mit dem Betreff „Gewinne: Reisen“, anpost@wochenblatt-redaktion.de – der Rechtsweg ist ausgeschlossen.vom 8. bis 12. Februar auf dem Gelände der Hamburg Messe, Messeplatz 1, täglich von 10 bis 18 Uhr. Preise: Comeback-Karte (gilt auch an einem weiteren Tag ab 15 Uhr) zehn Euro, ermäßigt 7,50 Euro, das 15-Uhr-Ticket gilt mittwochs bis freitags ab 15 Uhr und kostet 5,50 Euro. Kinder (6 bis 15 Jahre) zahlen 5,50 Euro, die Familienkarte kostet 20 Euro. Die Eintrittskarten gelten auch für die Autotage Hamburg, die parallel geöffnet haben.Mehr Informationen unter❱❱ www.reisenhamburg.de