Traum-Frauen singen von 1.000 Krisen

Freikarten für den Damenlikörchor im Rieckhof zu gewinnen

Horst Baumann, HarburgSie singen „Beziehungsweisen“: Der Hamburger Damenlikörchor erscheint am Freitag, 3.Februar, samt Pianist, Dirigent und einer Best-Of-Auswahl im Rieckhof. Eine ganze Bühne voller Traumfrauen in Wahnsinnsgarderobe und zwei Kerle mit Rhythmus und Rüschenhemden.„Beziehungsweisen“ lautet das Motto des Abends und so stehen praktische Tipps und delikate Lebensweisheiten auf dem Programm. Die Damen erklärenihren Gästen, wie man sich ehelicher Bindungen entledigt, wenn das Knirschen zwischen den Gliedern zu laut geworden ist, wie man die Lieblingsclubs der Kinder unterwandert und auch im Dunkeln sichere Fluchtwege aus Einsamkeit und Tiefkühlkost findet….. Wozu sonst hat man schließlich knapp 1.000 Jahre Krisen-, Beziehungs- und Lebenserfahrung auf einer Bühne versammelt?Bühne und Saal bebenum die WetteNeben altbewährten Chor-Krachern gibt der Damenlikörchor neue Songs zum Besten – eine euphorisierende Mischung aus zarten Tönen, mitreißenden Grooves und genialen Texten. Die Erfahrung lehrt: Sobald der erste Song verklungen ist, beben Bühne und Saal um die Wette.Denn eins ist sicher – der Damenlikörchor macht glücklich!Das Elbe Wochenblatt am Wochenende verlost drei Mal zwei Karten für den Auftritt des Damenlikörchores am Freitag, 3. Februar, um 20 Uhr im Rieckhof. Gewinnen, so gehts: Einfach eine Postkartean die Wochenblatt-Redaktion senden, Harburger Rathausstraße 40, 21073 Hamburg, odereine E-Mail an: post@wochen blatt-redaktion.de Stichwort „Gewinne: Damenlikörchor“ (bei E-Mails bitte in die Betreffzeile). Einsendeschluss ist Mittwoch, 25. Januar. Bitte die Telefonnummer angeben, dieGewinner werden benachrichtigt und stehen auf der Gäste-liste. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.Freitag, 3. Februar, 20 Uhr, Rieckhof, Rieckhoffstraße 12, Tickets (18 Euro plus Gebühren, 21 Euro an der Abendkasse) unter❱❱ www.ticketmaster.deWeitere Infos unter❱❱ www.damenlikörchor.de