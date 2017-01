Stimmung wie im Stadion

Karten für Show mit Lotto King Karl im Rieckhof zu gewinnen

Horst Baumann, HarburgRückkehr ins Wohnzimmer. Am 28. Januar lassen es Lotto King Karl & die Barmbek Dreamboys im Rieckhof wieder so richtig krachen. Der traditionelle Rockevent zum Jahresbeginn verspricht wie jedes Jahr Partystimmung bis der Arzt kommt. Lotto und seine Jungs werden wieder alles geben, um mit Spaß und guter Laune den Winterblues zu vertreiben.Das Elbe Wochenblatt am Wochenende verlost drei mal zwei Karten für Lotto King Karl & die Barmbek Dreamboys am Sonnabend, 28. Januar, um 21 Uhr im Rieckhof. Gewinnen, so gehts: Einfach eine Postkarte an die Wochenblatt-Redaktion senden, Harburger Rathausstraße 40, 21073 Hamburg, oder eine E-Mail an: post@wochenblatt-redaktion.de Stichwort „Gewinne: Lotto King Karl“ (bBei E-Mails bitte in die Betreffzeile). Einsendeschluss ist Mittwoch, 18. Januar. Bitte die Telefonnummer angeben, die Gewinner werden benachrichtigt und stehen auf der Gästeliste. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.Sonnabend, 28. Januar, 21 Uhr, Rieckhof, Rieckhoffstraße 12, Tickets (21,50 Euro plus Gebühren, 25 Euro an der Abendkasse) unter❱❱ www.ticketmaster.de