Steppen wie die Iren

Tickets für Dance Masters! in der Laeiszhalle zu gewinnen

Horst Baumann, HamburgEine fesselnde Zeitreise durch das Irland der letzten 200 Jahre – irisch frisch und lebensfroh. „Dance Masters!“ erzählt die Geschichte des irischen Stepptanzes auf musikalische und tänzerische Weise.Eine berührende Liebesgeschichte zwischen Patrick und Kate führt die Zuschauer vom 18. Jahrhundert über verschiedene Epochen bis zur heutigen Zeit. Eine Auswahl der besten irischen Stepptänzer und Stepptänzerinnen zeigen in authentischen und farbenfrohen Kostümen die zahlreichen Facetten des irischen Stepptanzes.Ausgefeilte Choreografien und die perfekt ausgeführten „clicks“, deren Schnelligkeit kaum zu überbieten ist, faszinieren die Zuschauer immer wieder. Traditionelle irische Musik – live gesungen und gespielt – und stimmungsvolle Bilder der grünen Insel lassen die irische Lebensfreude auf das Publikum überspringen.In den verganenen Jahren haben die Tänzer in Deutschland bei weit mehr als 400 Shows zehntausende von Besuchern begeistert – und die Nachfrage nach dieser beeindruckenden Irish-Dance-Show hält unvermindert an.Das Elbe Wochenblatt am Wochenende verlost drei Mal zwei Karten für den Auftritt am Freitag, 12. Januar 2018, in der Laeiszhalle. Gewinnen, so gehts: Einfach eine Postkarte an die Wochenblatt-Redaktion senden, Harburger Rat-hausstraße 40, 21073 Hamburg, oder eine E-Mail an: post@wochenblatt-redaktion.de – Stichwort „Gewinne: Dance Masters“ (bei E-Mails bitte in die Betreffzeile). Einsendeschluss ist Freitag, 22. September. Bitte die Telefonnummer angeben, die Gewinner werden benachrichtigt und stehen auf der Gästeliste. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.❱❱ Dance Masters! Best Of Irish Dance,am Freitag, 12. Januar 2018, in der Laeiszhalle (Großer Saal), Johannes-Brahms-Platz.Tickets (35,60 bis 63,70 Euro) unter Tel. 0365/ 548 18 30 oder unter www.bestofirishdance.debis zum morgigen Sonntag, 17. September, 15 Prozent Frühbucherrabatt.