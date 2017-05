Stadion Slam mit Michel Abdollahi

Tickets für Best of Poetry Slam im Millerntor-Stadion zu gewinnen

Horst Baumann, HamburgZwei Jahre nach dem Weltrekord-Slam auf der Trabrennbahn Bahrenfeld mit über 5.000 Besuchern geht es am Pfingstsonntag, 4. Juni, mit einem noch größeren Slam weiter – ins Millerntor-Stadion. Nun steht auch die Riege der Dichter und Poetry Slammer fest, die die Fans am 4. Juni im Stadion mit grandiosen Wortflanken, poetischen Doppelpässen, energischen Verbaldribblings und lyrischen Blutgrätschen begeistern werden: Hazel Brugger, Felix Lobrecht, Jule Weber, Jan Philipp Zymny sowie der UK-Poetry Slam Champion Harry Baker. Und als „musikalischer Torjäger“ kommt Gisbert zu Knyphausen obendrauf.Jeder der Slammer hat seine zehn Minuten, um das Publikum von seiner oder ihrer Dichtkunst zu überzeugen und spätestens nach Halbzeit und Verlängerung steht fest, wer den Pokal mit nach Hause nimmt. Wer das entscheidet? Wie immer eine aus dem Publikum heraus akquirierte Jury.Moderator Michel Abdollahi ist Gentlemanreporter, Fernsehpreisträger, Conférencier, Literat und Maler iranischer Herkunft und kommt aus Hamburg. Seit 2000 ist er in der deutschsprachigen und europäischen Poetry Slam-Szene aktiv. Sein äußerst trockener Humor und die improvisierten Plaudereien mit dem Publikum sind legendär. Das Elbe Wochenblatt am Wochenende verlost drei Mal zwei Karten für den Stadion Slam am Pfingstsonntag, 4. Juni, um 19 Uhr. Gewinnen, so gehts: Einfach eine Postkarte an die Wochenblatt-Redaktion senden, Harburger Rathausstraße 40, 21073 Hamburg, oder eine E-Mail an: post@wochenblatt-redaktion.de – Stichwort „Gewinne: Stadion Slam“ (bei E-Mails bitte in die Betreffzeile). Einsendeschluss ist Mittwoch, 24. Mai. Die Gewinner werden benachrichtigt und stehen auf der Gästeliste. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.Sonntag, 4. Juni,Millerntor-StadionTickets für 21 Euro plusGebühren unter Tel. 01806 – 85 36 53 (20 Cent pro Minute aus dem deutschen Festnetz/Mobilfunk maximal 60 Cent pro Minute, Montag bis Freitag 10 bis 18 Uhr)❱❱ www.fkpscorpio.comWeitere Infos im Internet unter❱❱ www.facebook.com/kampfderkuenste