Spitzenkabarett vom „Hamburger Jung“

Jan-Peter Petersen zeigt sein erstes Solo-Programm in Alma Hoppes Lustspielhaus – Karten zu gewinnen

Heinrich Sierke, HamburgEr seziert Polit-Skandale, Affären und peinliche Alltagssituationen: Jan-Peter Petersen. Der Gründer, Autor und Schauspieler des Kabaretts Alma Hoppe – zu dem auch Niels Loenicker gehört – präsentiert sein erstes Solo-Programm „Hamburger Jung – Leben zwischen Fisch und Kopf.“ Das Elbe Wochenblatt verlost drei Mal zwei Karten für Jan-Peter Petersens Vorstellung am Sonntag, 25. Februar, um 19 Uhr.Der Unterschied zwischen Hamburgern und Hanseaten? „Hamburger stellen etwas her, Hanseaten etwas dar“, so Petersen. Als Veteran seiner eigenen Biografie dreht er als noch intakter Vertreter der Babyboomer-Generation vieles durch den kabarettistischen Reißwolf. Seine Geburt: die erste Zwangsräumung. Das Ende: offen. Ein Kuddelmuddel-Schmuddel-Buddel-Programm über das Ahoi in der Brause, Kinder, Kegeln und ideologischer Starrsinn.Jan-Peter Petersen bietet allerbeste hanseatische Katerstimmung. Und das ganz ohne Matrosenkostüm. Die Zuschauer erwartet ein heftiges Wechselbad, denn Petersen verbindet kabarettistisch zubeißende aktuelle Texte mit hochkomischen Alltagsepisoden. Kabarett pur.Insofern ist es nur folgerichtig, dass Petersen mit seiner Produktion auch beim Hamburger Kabarettfest, das im März in Alma Hoppes Lustspielhaus steigt (siehe Infokasten), auftritt.Wer mit und über den „Hamburger Jung“ lachen will, sendet bis Montag, 12. Februar, eine Postkarte mit Absender und Telefonnummer an: Elbe Wochenblatt, Stichwort: „Jan-Peter Petersen“, Harburger Rathausstraße 40, 21073 Hamburg. Oder eine E-Mail mit dem Betreff „Gewinne: Jan-Peter Petersen“ an post@wochenblatt-redaktion.de senden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.❱❱ Jan-Peter PetersenAlma Hoppes Lustspielhaus,Ludolfstraße 53,Freitag und Sonnabend, 23. und 24. Februar sowie 2. und 3. März, jeweils um 20 Uhr sowie am Sonntag, 25. Februar, um19 Uhr. Tickets für 23 bis 27 Euro unter Tel. 55 56 55 56 oder