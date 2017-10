So böse gelaunt wie noch nie

Tickets für Emmi & Willnowsky im Rieckhof zu gewinnen

Horst Baumann, HarburgSie sind Deutschlands Comedy-Duo Nr. 1 und schon ganz schön lange im Geschäft: Seit nunmehr 20 Jahren zünden Emmi & Willnowsky ein einzigartiges Feuerwerk der Lachsalven auf dem Schlachtfeld ihrer wahnwitzigen Ehe. Und das tun sie bei der aktuellen Tour 2017 böser und besser gelaunt denn je!Zwei Stunden anarchistische Comedy, bei deren Tempo Sie vergessen werden, was für scheußliche Witze und Kalauer die Besucher da eigentlich gehört haben. Zweie begnadigte Entertainer, die sich für keine Pointe zu schade sind.Zu hören sind musikalische Edelsteine von Bobby McFerrin, Udo Jürgens, Andrea Berg und Heinz Schenk, die durch die unvergleichliche Darbietung von Emmi und Willnowsky zu musikalischen Pflastersteinen werden, die noch lange auf dem Zwerchfell lasten.Das Elbe Wochenblatt am Wochenende verlost drei Mal zwei Karten für den Auftritt am Sonnabend, 4. November, im Rieckhof. Gewinnen, so gehts: Einfach eine Postkarte an die Wochenblatt-Redaktion senden, Harburger Rathausstraße 40, 21073 Hamburg, oder eine E-Mail an: post@wochenblatt-redaktion.de – Stichwort „Gewinne: Emmi & Willnowsky“ (bei E-Mails bitte in die Betreffzeile). Einsendeschluss ist Freitag, 27. Oktober. Bitte die Telefonnummer angeben, die Gewinner werden benachrichtigt und stehen auf der Gästeliste. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.❱❱ Emmi & WillnowskySonnabend, 4. November,20 Uhr, Rieckhof,Rieckhoffstraße 12,Tickets (17 Euro plus Gebühren im Vorverkauf, 20 Euro an der Abendkasse) unter