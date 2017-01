Schlagfertige Autorin

Karten für Leseshow mit Nicole Staudinger im Rieckhof zu gewinnen

Horst Baumann, HarburgNoch vor drei Jahren kannte sie niemand. Damals kündigteNicole Staudinger, zweifache Mutter, ihren sicheren Job im Verlag, um sich mit „Schlagfertigkeitsseminaren“ selbstständig zu machen. Die Idee war: Frauen – und zwar nur Frauen – auf unterhaltsame Art und Weise schlagfertig zu machen. Durchsetzungsfähigkeit und Schlagfertigkeit gelten in unserer Gesellschaft nach wie vor als typisch männliche Eigenschaften. Doch Staudinger macht damit Schluss und nennt Frauen Tipps und Tricks für ein schlagfertiges und selbstbewusstes Auftreten.Die Idee hat großen Erfolg.Und dann schlägt das Leben der damals 32-Jährigen ein Schnippchen: Sie erhält dieDiagnose Brustkrebs. Und statt Seminaren und Erfolg stehen Chemotherapie, Mastektomie und Bestrahlung auf dem Plan. Staudinger schrieb bereits während der Behandlung ihre Geschichte auf. „Brüste umständehalber abzugeben“ gibt vielen insbesondere jungen Frauen ein Gesicht. Die Leserinnen sindbegeistert von ihrer mitreißenden und ja, auch humorvollen Art zu schreiben. Das Buch wird zum Bestseller.Ein Jahr nach ihrem Debüt erscheint dann die „Schlagfertigkeitsqueen“ – sozusagen das Begleitbuch zu ihren Seminaren und Leseshows.Heute ist Staudinger wieder genesen und tourt durch Deutschland. Am 18. Januar ist sie im Rieckhof zu Gast und stellt ihre beiden Büchern vor - und das auf ihre einzigartige humorvolle Art.Das Elbe Wochenblatt am Wochenende verlost drei mal zwei Karten für die Leshow mit Nicole Staudinger am Mittwoch, 18. Januar, um 20 Uhr im Rieckhof. Gewinnen, so gehts: Einfach eine Postkarte an die Wochenblatt-Redaktion senden, Harburger Rathausstraße 40, 21073 Hamburg, oder eine E-Mail an: post@wochenblatt-redaktion.de Stichwort „Gewinne: Nicole Staudinger“ (bei E-Mails bitte in die Betreffzeile). Einsendeschluss ist Montag, 16. Januar. Bitte die Telefonnummer angeben, die Gewinner werden benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.Mittwoch, 18. Januar, 20 Uhr, Rieckhof, Rieckhoffstraße 12, Tickets (zehn Euro plusGebühren, zwölf Euro an der Abendkasse) unter❱❱ www.ticketmaster.de