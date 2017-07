Kurzurlaub trifft Festival

Tickets für das A Summer’s Tale in Luhmühlen zu gewinnen

Horst Baumann, LuhmühlenEin Sommertraum für alle Generationen von Festivalfreunden: Das „A Summer's Tale“ reicht über den Rahmen eines reinen Musikfestivals hinaus. Neben Konzerten und DJ-Sets gibt es beim A Summer's Tale viele weitere kulturelle Highlights zu entdecken: Kinoleinwände, Lesebühnen und vieles mehr verwandeln das Festivalgelände in einen genreübergreifenden Mikrokosmos für Kultur in all ihren Facetten. Das Angebot wird unter anderem ergänzt durch Aktiv- und Kreativ-Workshops, Yoga, Kanutrips, Ausflüge ins grüne Umland und vieles mehr.Mit den schottischen Indie-Rockern Franz Ferdinand kommt eine der erfolgreichsten Bands ihres Genres in die Heide. Die Pixies sind Ikonen des Indie-Genres und inspirierten Bands wie Nirvana, Radiohead oder The Strokes. Im Rahmen ihrer Welttournee macht die Band ihren einzigen Deutschland-Stopp beim A Summer’s Tale. Mit PJ Harvey konnte ein weiteres Indie-Schwergewicht für das Festival gewonnen werden. Die Britin gilt als eine der besten Sängerinnen, Gitarristinnen und Songwriterinnen ihrer Generation und ist live eine wahre Erscheinung.Aus Deutschland dabei: Die aus Weinheim stammende Band The Notwist und Judith Holofernes, die ehemalige Sängerin der Band Wir sind Helden.Das Festival steht zudem ganz im Zeichen von Genuss und Komfort. Das kulinarische Angebot setzt auf qualitativ hochwertige Gerichte. Es gibt ausreichend Entspannungszonen und Rück

zugsorte auf dem Gelände.Das Elbe Wochenblatt am Wochenende verlost ein Mal zwei Kombitickets für das A Summer’s Tale-Festival inklusive Camping. Gewinnen, so gehts: Einfach eine Postkarte an die Wochenblatt-Redaktion senden, Harburger Rathausstraße 40, 21073 Hamburg, oder eine E-Mail an: post@wochenblatt-red aktion.de – Stichwort „Gewinne: A Summer’s Tale“ (bei E-Mails bitte in die Betreffzeile). Einsendeschluss ist Freitag, 28. Juli. Bitte die Telefonnummer angeben, die Gewinner werden benachrichtigt und stehen auf der Gästeliste. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.❱❱ Im Ticketpreis inbegriffen ist die kostenfreie An- und Abreise mit allen Metronom-Zügen ab 9 Uhr im gesamten Streckennetz (2. Wagenklasse). Zwischen dem Bahnhof Lüneburg und dem Festivalgelände in Luhmühlen verkehrt für alle Festivalbesucher ein kostenfreier Busshuttle. Wer mit dem Rad kommt, kann die kostenfreie Fahrradgarderobe nutzen.Mittwoch, 2., bis Sonnabend, 5. August,Eventpark Luhmühlen,Westergellerser Heide,21394 WestergellersenProgramm 2017: Feist, Franz Ferdinand, Pixies, PJ Harvey, Stereo MC's, Birdy, Conor Oberst, The Notwist, Element of Crime, Die Sterne, Bear's Den, Judith Holofernes, Bernd Begemann & Die Befreiung.Plus: Lesungen, Filme, Performances, Kunst, Familienprogramm, Workshops und mehrKarten: Viertagestickets, Zweitagestickets sowie auch Tagestickets ab 74 Euro in unterschiedlichen Varianten (ohne Camping, mit Camping, mit Komfortcamping, Familientickets) erhältlich. Kids unter sechs Jahren können kostenfrei mitgebracht werden.Tickets unter❱❱ www.asummerstale.de