Kommst du, guckst du, lachst du!

Tickets für Kaya Yanar im Mehr! Theater zu gewinnen

horst baumann, hamburgKaya Yanar ist wieder da: Nicht, dass er wirklich weg war, aber am 23. September kann man ihn in Hamburg mit seinem neuen Programm „Planet Deutschland“ live erleben. Hautnah und wie immer in Höchstform nimmt er darin die eigenen Eigenheiten und die seiner Landesgenossen aufs Korn. Deutsche „Tugenden“ und Unarten bekommen darin genauso ihr Fett weg wie regionale Dialekte.Seit einigen Jahren lebt Kaya in der Schweiz, der Liebe wegen. Obwohl er sich dort wohl fühlt, vermisst er seine Heimat, das typisch Deutsche. Nur – was ist nochmal typisch deutsch? Weihnachten? Der Nikolaus kommt aus der Türkei, der Weihnachtsmann aus den USA. Gartenzwerge kommen ursprünglich aus Österreich und Goethe hatte türkische Vorfahren. Wofür sich Kaya und seine Freundin begeistern können, sind die exotischsten Dialekte undAkzente in ganz Europa: Bairisch, Schwäbisch, Kölsch, Hessisch, Berlinerisch und Sächsisch! Kein Wunder, dass Kaya gerne „Herr der Ringe“ auf Bairisch oderden Paten auf Sächsisch sehen möchte.Der Weltenbummler unter den Komikern hat viele Länder bereist und musste schon so einige Kulturschocks verdauen, aber „Planet Deutschland“ fasziniert ihn noch am meisten. Kaya kommt aus dem Staunen gar nicht mehr heraus. Wieso gelten Deutsche eigentlich als gemütlich, rasen aber wie Bekloppte auf der Autobahn? Wieso gelten Deutsche als zivilisiert, mutieren auf Malle aber zu Barbaren?Das Elbe Wochenblatt am Wochenende verlost drei Mal zwei Karten für Kaya Yanar am Sonnabend, 23. September, um 20 Uhr im Mehr! Theater. Gewinnen, so gehts: Einfach eine Postkarte an die Wochenblatt-Redaktion senden, Harburger Rathausstraße 40, 21073 Hamburg, oder eineE-Mail an: post@wochenblatt-redaktion.de – Stichwort„Gewinne: Kaya Yanar“ (beiE-Mails bitte in die Betreffzeile). Einsendeschluss ist Freitag, 14. Juli. Bitte die Telefonnummer angeben, die Gewinner werden benachrichtigt und stehen auf der Gästeliste. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.❱❱ Kaya Xanar, 23. September, 20 Uhr, Mehr! Theater,Banksstraße 28,Tickets (36,25 Euro plus Gebühren) unterTel. 01806 / 85 36 53 oder unterwww.fkpscorpio.com