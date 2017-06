Freikarten für Kiez-Solo mit Torsten Hannemann im Schmidtchen zu gewinnen

Horst Baumann, HamburgTorsten Hammann spielt einen Schnacker, der auf „dicke Hose“ macht: Koberer Oliver versucht, die Passanten in seine heruntergekommene Table-Dance-Bar an der Reeperbahn zu locken. Der Andrea-Berg-Fan und Ex-Pornostar ist dabei nicht immer politisch korrekt, hat aber einen großen Traum im Gepäck. Oft lachen wir mit, meist aber über ihn. Einzig die Barfrau Ulla holt ihn unsanft auf den Boden dieser Kiezkomödie zurück. Und da Ulla genauso gut kocht wie Andrea Berg, liegt ein büschn Liebe förmlich in der Luft ....Torsten Hammann brilliert im Kiez-Solo „Komma rein hier!“, in dem er mit viel Herz und Humor gleich selbst in alle Rollen schlüpft – er spielt neben einem Koberer unter anderem auch eine asiatische Stripperin, einen russischen Clubbesitzer und Olivia Jones, mit der wir sogar eine Kieztour machen.Das Elbe Wochenblatt am Wochenende verlost drei Mal zwei Karten für „Komma rein hier!“ am Donnerstag, 13. Juli, um 20 Uhr im Schmidtchen. Gewinnen, so gehts: Einfach eine Postkarte an die Wochenblatt-Redaktion senden, Harburger Rathausstraße 40, 21073 Hamburg, oder eine E-Mail an: post@wochenblatt-redaktion.de – Stichwort „Gewinne: Komma rein hier“ (bei E-Mails bitte in die Betreffzeile). Einsendeschluss ist Freitag, 23. Juni. Bitte die Telefonnummer angeben, die Gewinner werden benachrichtigt und stehen auf derGästeliste. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.❱❱ Schmidtchen, Spielbudenplatz 21-22, 29. Juni bis 23.Juli, Tickets (32,60 bis 40,30 Euro) unter Tel. 31 77 88 99 oder unter www.tivoli.de