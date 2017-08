Tickets für Der Dennis aus Hürth in der Markthalle zu gewinnen

Horst Baumann, HamburgDie Kultfigur „Der Dennis“ ist eigentlich ein ganz normaler Berufsschüler, angehender Maurer und lebt bei seiner Oma. Ob im Radio („Dennis ruft an“ auf 1LIVE), im TV („Switch Reloaded“ auf ProSieben, „Der Dennis Show“ auf RTL2), im Internet oder live auf Tour – als „Der Dennis aus Hürth“ begeistert Comedian Martin Klempnow seine unzähligen Fans auf (fast) allen Kanälen und startet 2017 mit seinem neuen Programm erneut durch. Seine Videos mit Auftritten, Ausschnitten und Parodien wurden im Internet millionenfach aufgerufen. Der Comedy-Star hat die Kölner Nachbargemeinde im Mai verlassen, um mit seinem neuen Comedy-Solo-Programm „Ich seh voll reich aus!“ auf Deutschlandtour zu gehen. Im Spätherbst kommt der Norden dran, dann macht er unter anderem in der Hamburger Markthalle Station.Das Elbe Wochenblatt am Wochenende verlost drei Mal zwei Karten für das Konzert am Donnerstag, 9. November, in der Markthalle. Gewinnen, so gehts: Einfach eine Postkarte an die Wochenblatt-Redaktion senden, Harburger Rathausstraße 40, 21073 Hamburg, oder eine E-Mail an: post@wochenblatt-red aktion.de – Stichwort „Gewinne: Der Dennis aus Hürth“ (bei E-Mails bitte in die Betreffzeile). Einsendeschluss ist Freitag, 11. August. Bitte die Telefonnummer angeben, die Gewinner werden benachrichtigt und stehen auf der Gästeliste. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.❱❱ Der Dennis aus HürthDonnerstag,9. November, 20 Uhr,MarkthalleKlosterwall 11Tickets (25 Euro plusGebühren)unter Tel. 01806 / 85 36 53oder unter www.fkpscorpio.comMehr Infos zum Künstler unter www.der-dennis.com