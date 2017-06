Freikarten für Schlagerfestival auf der Trabrennbahn zu gewinnen

Horst Baumann, HamburgZehn Stunden Schlager auf der Trabrennbahn Bahrenfeld. Ein Partymarathon mit Live-Programm und Helden der Schlagerszene. Am Sonnabend, 2. September, findet Hamburg olé unter freiem Himmel statt.Es herrscht eine Atmosphäre wie bei einem Festival. Hamburg olé steht für ein Programm, bei dem ausgelassen gefeiert, mitgesungen und getanzt wird. „Die beliebten Megapartys haben mittlerweile Kultstatus erreicht und sind aus keinem Party-Sommer mehr wegzudenken“, so der Veranstalter.Mit dabei sind bekannte Namen aus der Schlagerszene wie Jürgen Drews („Ein Bett im Kornfeld“) oder Matthias Reim („Verdammt, ich lieb dich“) Auf der Bühne stehen unter anderem auch voXXclub, Mickie Krause, Michelle, Die Atzen, Mia Julia, Willi Herren, Ikke Hüftgold, Peter Wackel, Lorenz Büffel, Anna-Maria Zimmermann, Norman Langen und Jörg Bausch sowie DJ Christian Schall.Das Elbe Wochenblatt am Wochenende verlost drei Mal zwei Karten für „Hamburg olé“ am Sonnabend, 2. September, um 15 Uhr auf der Trabrennbahn Bahrenfeld. Gewinnen, so gehts: Einfach eine Postkarte an die Wochenblatt-Redaktion senden, Harburger Rathausstraße 40, 21073 Hamburg, oder eineE-Mail an: post@wochenblatt-redaktion.de – Stichwort„Gewinne: Hamburg olé“ (beiE-Mails bitte in die Betreffzeile). Einsendeschluss ist Freitag, 7. Juli. Bitte die Telefonnummer angeben, die Gewinner werden benachrichtigt und stehen auf der Gästeliste. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.❱❱ Hamburg olé, 2. September, 15 Uhr, Trabrennbahn Bahrenfeld,Luruper Chaussee 30,Tickets (19,90 Euro plusGebühren) unter Tel. 01806 / 85 36 53oder unter www.fkpscorpio.com