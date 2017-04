Frühlingsdom mit Action und Spaß

Volksfest mit drei Premieren – wertvolle Dom-Pakete zu gewinnen

Jolin Einsiedler, St. PauliDer Hamburger Frühlingsdom startete mit drei Premieren, darunter das teuflisch–rockiges Rundfahrgeschäft „The Devil Rock“: Freischwingende Gondeln an Gelenkarmen „loopen“ mit hoher Geschwindigkeit vor und zurück – und machen so dem rockigen Titel alle Ehre. Viele weitere Attraktionen können Besucher eventuell kostenlos genießen – das Elbe Wochenblatt am Wochenende verlost drei wertvolle Dom–Pakete.Zu den Premieren gehört auch das Funhouse „Viva Cuba“: Auf gleich vier Etagen erleben Besucher der „Rebelleninsel“ hautnah, dabei gelangen sie durch den riesigen Kirchturm mit einer Spiralrutsche zum Marktplatz. Zudem wird ein Hindernislauf der besonderen Art dargeboten – ein Spaß für die ganze Familie. Und das schiffschaukelähnliche Flugerlebnis „The King“ bietet Adrenalin–Junkies doppelte Loopings mit 360 Grad-Drehungen und startet bereits in 25 Metern Höhe.Das größte Volksfest des Nordens kann in diesem Jahr 249 Schaustellerbetriebe vorweisen. Wilde Achterbahnen und Hindernisläufe machen hungrig: 65 Imbissbetriebe und 40 Süßwarengeschäfte machen Besucher satt und lassen kaum kulinarische Wünsche offen.Wer ein Dom-Paket im Wert von rund 200 Euro gewinnen möchte, sendet bis Mittwoch, 5. April, eine Postkarte mit Absender an: Elbe Wochenblatt am Wochenende, Stichwort „Dom“, Harburger Rathausstraße 40, 21073 Hamburg. Oder per E-Mail,mit dem Betreff „Gewinne: Dom“, an post@wochenblatt-redaktion.de. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.bis zum 23. April auf dem Heiligengeistfeld. Öffnungszeiten: montags bis donnerstags von 15 bis 23 Uhr; Gründonnerstag, 13. April, und freitags und sonnabends 15 bis 24 Uhr; Ostermontag, 17. April, und so 14 bis 23 Uhr.Am Ostersonntag, 16. April, 14 bis 24 Uhr. Mittwochs Familientag bei den Preisen, freitags Feuerwerk ab 22.30 Uhr. Am Karfreitag, 14. April, hat der Dom geschlossen.