Entspannen im Nordseebad

Kurzreisetipp des Monats: Cuxhaven

Horst Baumann, CuxhavenEines der beliebtesten Kurorte Deutschlands ist das Nordseeheilbad Cuxhaven. Zahlreiche Sand- und Grünstände laden an der frischen Meeresluft zu ausgedehnten Spaziergängen ein. Mit den Stadtbussen besteht die Möglichkeit, Cuxhaven auf bequeme Weise zu erkunden. Die Aussichts-plattform „Alte Liebe“ bietet den Besuchern einen spektakulären Blick auf die Elbschifffahrt. Sie markiert den Ort an dem Elbe und Nordsee aufeinander treffen und stellt das Wahrzeichen der Stadt Cuxhaven dar. Neben dem Wahrzeichen, auf der letzten Landspitze an der Elbmündung, liegt das Fort Kugelbake. Verteidigte es früher die Schifffahrtswege der Elbe, ist es heute die letzte erhaltene Marinefestung der Nordseeküste. Im Schloss Ritzebüttel finden sich in den verschiedenen Ausprägungen und Etappen 600 Jahre Zeitgeschichte wieder. Im Ringelnatzmuseum sind berühmte Werke des Schriftstellers, Kabarettisten und MalersJoachim Ringelnatz ausgestellt. Das Thalassozentrum „ahoi!“ lädt mit unterschiedlichen Saunen zum Entspannen ein. Ein besonderes Erlebnis bietet die Saunanacht am Freitag, 27. Januar, mit dem Thema „Feuer & Eis“.Veranstalter regiomaris bietet in der Nebensaison drei- oder viertägige Reisen nach Cuxhaven an. Das Angebot umfasst die Bahnfahrt mit dem metronom nach Cuxhaven. Bei Anreise Sonntag, Montag oder Dienstag drei Übernachtungen mit Frühstück im Drei-Sterne-Superior Hotel „Seeschwalbe“; bei Anreise Freitag zwei Übernachtungen mit Frühstück. Beide Anreiseoptionen beinhalten den Eintritt in das Thalassozentrum „ahoi!“ und die freie Nutzung der Stadtbusse der KVG.Das Elbe Wochenblatt verlost einen Kurztrip nach Cuxhaven für zwei Personen. Wie kann man gewinnen? Einfach folgende Frage beantworten: Wie viele Saunen bietet das Thalassozentrum „ahoi!“? Ein Tipp: Die Lösung erfährt man online oder telefonisch bei regiomaris.Senden Sie die Lösung per Postkarte an die Wochenblatt-Redaktion, Harburger Rathausstraße 40, 21073 Hamburg oder per E-Mail an post@wochenblatt-redaktion.de. In die Betreffzeile „Gewinne: regiomaris“. Einsendeschluss ist Freitag, 20. Januar. Bitte die Telefonnummer angeben, der Gewinner wird benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.inklusive Bahnfahrt; bei Anreise Sonntag, Montag oder Dienstag, drei Übernachtungen mit Frühstück bei Anreise am Freitag zwei Übernachtungen mit Frühstück; Eintritt Thalassozentrum „ahoi!“ für 189 Euro pro Person im Doppelzimmer. (239 Euro im Einzelzimmer).Infos und Buchungen unter ❱❱ www.regiomaris.de oder S 50 69 07 00.