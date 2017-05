Eleganz und Magie auf dem Eis

Die Show Holiday on Ice gastiert in der Barclaycard Arena – Karten zu gewinnen

Heinrich Sierke, HamburgDie meistbesuchte Eisshow der Welt kommt nach Hamburg: Holiday on Ice. Mit atemberaubenden Performances, Lichtspielen, Feuer und natürlich viel Eis gastiert die neue Holiday on Ice-Produktion in der Barclaycard-Arena. Das Elbe Wochenblatt verlost drei Mal zwei Karten für das Event am Sonnabend, 10. Februar 2018, um 13 Uhr.Das Hamburg-Gastspiel steigt im Rahmen einer Deutschland-Tournee, die ab dem 30. November durch zwölf Städte führt. In schillernden und aufwendig gefertigten Kostümen nehmen die Eiskunstläufer das Publikum mit in eine magische Welt voller einzigartiger Augenblicke und glamourösem Entertainment.Den Zuschauer erwartet Eiskunstlauf der Spitzenklasse: Akrobatische Darbietungen auf dem Eis verleihen – gepaart mit faszinierenden Sound- und Lichdteffekten – einen außergewöhnlichen Glanz. Die Eisshow erreicht damit eine neue Dimension, sie wird zu einem unvergesslichen Erlebnis.Mit mehr als 328 Millionen Besuchern stellt Holiday on Ice den Guinness-Rekord als meist besuchte Eisshow der Welt. Über 70 Jahre nach der ersten Vorstellung im Dezember 1943 hat sich die Produktion von einer kleinen Hotelshow in den USA in ein global agierendes Unternehmen entwickelt. Bereits im Jahr 1951 erobert Holiday on Ice Europa und feiert im gleichen Jahr die erste Deutschland-Premiere in Frankfurt. Elemente aus Theater, Tanz, Oper, Pop, Magie, Musical und Akrobatik vereinen sich zu einem außergewöhnlichen Werk.Jährlich entstehen so besonders innovative und originelle Produktionen, die pro Saison mit rund 1.000 Vorstellungen in mehr als 75 Städten in 15 Ländern weltweit gastieren.Wer das Event kostenlos erleben will, sendet bis Montag, 22. Mai, eine Postkarte mit Absender und Telefonnummer an:Elbe Wochenblatt, Stichwort: „Holiday on Ice“, Harburger Rathausstraße 40, 21073 Hamburg. Oder per E-Mail, mit dem Betreff „Gewinne: „Holiday on Ice“, an post@wochenblatt-redaktion.de – der Rechtsweg ist ausgeschlossen.in der Barclaycard Arena,Sylvesterallee 10, vom 8. bis zum 11. Februar 2018, Karten ab 25,90 Euro. Kinder undJugendliche bis einschließlich 15 Jahre erhalten wochentags Tickets zum Festpreis von 19,90 Euro, ausgenommen Preiskategorie 1. Ticket-Hotline Tel. 01805 / 4414 (14 Cent pro Minute aus dem Festnetz, Mobil maximal 42 Cent pro Minute.) sowie unter❱❱ www.holidayonice.de im Internet.