Eine Schifffahrt im Frühsommer

Tagesausflug zum Nord-Ostsee-Kanal zu gewinnen

Horst Baumann, RendsburgDie Sonne scheint häufiger, die Tage werden länger und die Blumen blühen: Der Frühling macht aktiv. Norddeutschland bietet neben Besuchermagneten wie Helgoland und Sylt auch zahlreiche Geheimtipps. Eine Wattwanderung oder eine Fahrt mit einem Pferde-Wattwagen erlebt man im Rahmen einer Tour zur Insel Neuwerk, wo man auch übernachten kann.Die Hallig Hooge ist ideal, um die einzigartige Welt der Halligen zu entdecken. Deutschlands bekannteste Hallig begeistert durch ihre Abgelegenheit und Ruhe inmitten einer faszinierenden Naturlandschaft. Für einen Städtetrip eignet sich eine Tagestour nach Flensburg – Bei ausgiebigen Wanderungen entlang der Förde lernt man das Schleswiger Land kennen und genießt die frische Ostseeluft. Auch das Holländerstädtchen Friedrichstadt ist ein attraktives Ausflugsziel: Während einer Grachtenfahrt durch die idyllische Altstadt bewundert man historische Treppengiebelhäuser und den beschaulichen Marktplatz vom Wasser aus. Im Anschluss ist ein Besuch in Husum lohnenswert, wo das Geburtshaus Theodor Storms besichtigt oder das Nordseemuseum erkundet werden kann.Bei einem Ausflug zum Nord-Ostsee-Kanal darf schließlich eine abwechslungsreiche Schifffahrt auf der meistbefahrenen künstlichen Wasserstraße der Welt nicht fehlen. Beeindruckende Ausblicke und Wissenswertes über den Nord-Ostsee-Kanal begeistern während der Schifffahrt.gemäß den Leistungen aus dem Kasten (Mittagessen im Restaurant „Pane Vino“, Schifffahrt mit der Schröder-Linie). Wie kann man gewinnen? Einfach folgende Frage beantworten: Welche regiomaris-Leis-tung ist bei jedem Ausflug im Preis enthalten? Ein Tipp: Lesen Sie noch einmal den Text. Ansonsten erfahren Sie die Lösung online oder telefonisch bei regiomaris.Senden Sie die Lösung per Postkarte an die Wochenblatt-Redaktion, Harburger Rathausstraße 40, 21073 Hamburg oder per E-Mail an post@wochen blatt-redaktion.de. In die Betreffzeile „Gewinne: regiomaris“. Einsendeschluss ist Mittwoch, 19. April. Bitte die Telefonnummer angeben, der Gewinner wird benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Veranstalter: regiomaris GmbH, Hamburg.„Nord-Ostsee-Kanal“ – inklusive Bahnfahrt im Schleswig-Holstein-Tarif, Stadtführung Rendsburg, Mittagessen, Schifffahrt Rendsburg – Kiel für 65 Euro pro Person (Familien 139 Euro), Angebot Mai bis September, Dienstag und Sonnabend; Infos und Buchungen unter Tel. 50 69 07 00 oder unter❱❱ www.regiomaris.de