Die Hit-Fabrik als Show

Musical Motown erinnert an Erfolge der Plattenfirma: Karten für das St. Pauli Theater zu gewinnen

René Dan, St. PauliDie Hits, die diese Plattenfirma produzierte, begeistern seit Jahrzehnten weltweit Millionen Menschen: Motown. Das Label machte Musiker wie Diana Ross & The Supremes, Stevie Wonder, Marvin Gaye und die Jackson 5 – mit dem jungen Michael Jackson – zu Weltstars. Die Erfolgsgeschichte dieser Musik zeichnet jetzt das Musical „Motown – The Music Show“ nach. DasElbe Wochenblatt verlost drei mal zwei Karten für die Aufführung am Dienstag, 25. Juli, um 19.30 Uhr im St. Pauli Theater.Mit nur 800 geliehenen Dollar gründete Berry Gordy 1959 in Detroit die Firma „Motown Records“. Der Grundstein eines musikalischen Erfolges, der mit einem Mix aus Pop, Soul und „Rhythm and Blues“ begeisterte.Erster weltweiter Erfolg sollte das mit einer Prise Ironie gewürzte Liebeslied „Please Mr. Postman“ von den „Marvelettes“ werden. Danach folgte ein beispielloser Reigen weltweiter Erfolge.Von 1961 bis 1971, den zehn erfolgreichsten Jahren von Motown, veröffentlichte das Label 537 Singles. 110 davon kamen in die Top Ten, 28 waren Nummer-Eins-Hits. Das Label warb, mit Blick auf seine vielen jungen Künstler, mit dem Slogan „The Sound of Young America“.So waren die Sängerinnen der Supremes nicht einmal 18, als sie erstmals auftraten – nur kurze Zeit später sollten sie einen Hit nach dem anderen singen, darunter „You Can’t Hurry Love“ oder „Stop! In The Name Of Love“.In „Motow – The Music Show“, so die Story, bereiten fünf Sängerinnen und Sänger eine große Gala-Show zu Ehren der Plattenfirma vor. Dabei bieten sie einen Blick hinter die Kulissen der Hit-Fabrik. Sie schildern die Entstehung, die Highlights, aber auch die Tiefpunkte der Legende.Wer jede Menge Hits wie „Papa was a Rolling Stone“, „Ain’t No Mountain High Enough“ oder „Never Can Say Goodbye“ kostenlos live hören möchte, sendet eine Postkarte mit Absender und Telefonnummer an das Elbe Wochenblatt, Stichwort „Motown“, Harburger Rathausstraße 40, 21073 Hamburg. Oder per E-Mail, mit dem Betreff „Gewinne: Motown“, an post@wochenblatt-redaktion.de. Einsendeschluss: Montag, 3. Juli. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.am St. Pauli Theater, Spielbudenplatz 29-30, vom 18. Juli (Preview) bis zum – außer montags – 13. August jeweils um 19.30 Uhr, sonnabends um 21 Uhr. Tickets für 19,90 bis 56,90 Euro unter Tel. 47 11 06 66 oderwww.st-pauli-theater.de