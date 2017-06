Der Liedermacher der Generation Facebook

Tickets für Felix Meyer im Schanzenzelt zu gewinnen

Felix Meyer

Von Horst Baumann. Einst in den Medien als Phänomen beschrieben, findet Felix Meyer heute auf immer mehr deutschen Bühnen großen Zuspruch. Er hat in den letzten Jahren mit der Französin Zaz die Bühne geteilt und sich bei Konzerten und unzähligen Gesprächen mit anderen Liedermachern wie Konstantin Wecker ausgetauscht, denen das Leben an sich groß genug und denen Frieden und Menschlichkeit das Wertvollste auf der Welt sind.Der gebürtige Berliner lebt mittlerweile in Hamburg, so dass sein Konzert im Schanzenzelt im sommerlichen Schanzenpark ein umjubeltes Heimspiel werden dürfte.Im Frühjahr 2016 erschien das mittlerweile vierte Studioalbum mit dem Titel „fasst euch ein Herz“, auf dem Felix Meyer und seine Band „projekt île“ sich einen immer weiteren Klangkosmos erschließen und sich endlich ganz auf ihre Bühnenqualitäten und die Schönheit des Momentes verlassen, in dem sie zusammen in einem Raum stehen und Lieder spielen. Meyers Texte, die sich als roter Faden durch das Werk der letzten sieben Jahre ziehen, machen die Konzerte des Chansonniers zu außergewöhnlich warmen und nahbaren Ereignissen, die dem Publikum ein Lächeln ins Gesicht zaubern und die Musik immer weiter in die Welt hinaus tragen.Das Elbe Wochenblatt amWochenende verlost drei Mal zwei Karten für das Konzert von Felix Meyer im Schanzenzelt am Sonnabend, 1. Juli, um 20 Uhr. Gewinnen, so gehts: Einfach eine Postkarte an die Wochenblatt-Redaktion senden, Harburger Rathausstraße 40, 21073 Hamburg, oder eine E-Mail an: post@wochenblatt-red aktion.de – Stichwort „Gewinne: Felix Meyer“ (bei E-Mails bitte in die Betreffzeile). Einsendeschluss ist Freitag, 9. Juni. Die Gewinner werden benachrichtigt und stehen auf der Gästeliste. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.Sonnabend, 1. Juli,20 UhrSchanzenzeltSternschanze 1Tickets für 28,20 Euro plus Gebühren unter S 01806 – 85 36 53 (20 Cent aus dem Festnetz, Mobilfunk maximal 60 Cent), oder unter❱❱ www.fkpscorpio.com