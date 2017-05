Champions im Ring

Tickets für Boxnacht in der Barclaycard Arena zu gewinnen

Horst Baumann, HamburgFaustkampf à la carte. Am Freitag, 19. Mai, steigt in der Hamburger Barclaycard Arena eine ungewöhnliche Boxveranstaltung. Der Innenraum der Arena wird sich in ein Dinner-Bankett mit über 60 Tischen verwandeln. Showeinlagen sind ebenso geplant wie bis zu sechs hochklassige Boxkämpfe.Den Hauptkampf von der EC Boxpromotion des Hamburgers Erol Ceylan wird der ungeschlagene EC Boxing-Fighter Mario Daser (unbesiegt in zwölf Kämpfen, fünf davon durch K.o.) gegen den Briten Ola Afolabi (22 Siege, davon elf durch K.o., fünf Niederlagen und vier Unentschieden) bestreiten. Dabei geht es im Cruisergewicht um den IBO-International Titel und einen regionalen Titel der WBO.Schwergewichtler Christian Hammer (2. der WBO-Weltrangliste) will ebenso eine Kostprobe seines Könnens abliefern. Der Wahl-Hamburger soll seinen EM-Titel des WBO-Verbandes verteidigen, um sich für einen WM-Kampf zu empfehlen.Der Lokalmatador und EC-Boxing-Zugang Sebastian Formella aus Neugraben, in 14 Profifights (acht K.o.) noch ungeschlagen, wird um den IBO-International Titel im Halbmittelgewicht gegen Dennis Krieger (12/4/2) boxen.Halbschwergewichtler IgorMikhalkin (Irkutsk/Russland) muss sich im internationalen Titelkampf gegen Thomas Oosthuizen behaupten.Das Elbe Wochenblatt am Wochenende verlost drei Mal zwei Karten für die Champions Night am Freitag, 19. Mai, ab 18.30 Uhr. Gewinnen, so gehts: Einfach eine Postkarte an die Wochenblatt-Redaktion senden, Harburger Rathausstraße 40, 21073 Hamburg, oder eine E-Mail an: post@wochenblatt-redaktion.de – Stichwort „Gewinne: Boxnacht“ (bei E-Mails bitte in die Betreffzeile). Einsendeschluss ist Dienstag, 16. Mai. Die Gewinner werden benachrichtigt und stehen auf der Gästeliste. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.Freitag, 19. Mai, ab 18.30 UhrBarclaycard Arena,Sylvesterallee 10,Tickets für 25,13 bis70,13 Euro unter❱❱ www.eventim.de