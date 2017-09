Schnell Startplatz sichern!

Hamburg Towers und PSD Bank Nord veranstalten zum Saisonstart zweites Past, Present & Future Camp

Die Hamburg Towers und die PSD Bank Nord eG veranstalten am 23. September das zweite gemeinsame Basketball-Camp in der edel-optics.de Arena. Am selben Tag bestreiten die Profis ihre erste Partie in der neuen Spielzeit auswärts gegen die HEBEISEN WHITE WINGS Hanau. Das Past, Present & Future Camp richtet sich an Nachwuchsbasketballer im Alter von acht bis 16 Jahren und ist aufgrund der Förderung der PSD Bank Nord eG kostenlos. Darüber hinaus wird im Rahmen des Camps von der PSD Bank Nord ein Spendenscheck in Höhe von 10.000 Euro für die Jugendarbeit der Towers übergeben.Auf die Camp-Teilnehmer warten fünf Stunden Basketballtraining sowie wertvolle Tipps von ehemaligen („Past“) und aktiven („Present“) Basketballern: Marvin Willoughby, sportlicher Leiter der Hamburg Towers, und Tobias Möller, Towers-Eigengewächs und Spieler vom SC Rist Wedel in der ProB, werden das Camp besuchen und von ihren Profierfahrungen berichten. Zudem wird Nachwuchsbundesliga-Spieler Maksim Kokorus während des gesamten Camps als Coach tätig sein und die jungen Talente („Future“) beim Training unterstützen. Jeder Teilnehmer erhält außerdem eine Hamburg-Towers-Trinkflasche, ein Campshirt, ein warmes Mittagessen und Getränke.„Wir freuen uns, dass wir durch die Zusammenarbeit mit der PSD Bank Nord das Past, Present & Future Camp bereits zum zweiten Mal anbieten zu können. Das Camp dieses Mal zum Start der Saison 2017/2018 zu veranstalten, unterstreicht die Gesamtidee der Hamburg Towers, neben dem Profi-Basketball vor allem Kindern und Jugendlichen einen Zugang zum Sport zu ermöglichen“, so Marvin Willoughby.„Das Konzept der Hamburg Towers aus Engagement für die Allgemeinheit und sportlichem Ehrgeiz hat uns überzeugt. Die PSD Bank Nord eG wünscht einen gelungenen Auftakt zu einer hoffentlich sehr erfolgreichen Saison der Profi-Basketballer, aber eben unbedingt auch für das Erreichen weiterer Ziele im sozialen Bereich“ kommentiert Frank Neitzel, Vorstandsreferent der PSD Bank Nord eG.Die Anmeldung für das Past, Present & Future Camp erfolgt auf der Towers-Homepage unter http://www.hamburgtowers.de/camps.