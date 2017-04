Remis im Derby

Hockey 2. Bundesliga: TG Heimfeld erreicht 2:2-Unentschieden in Großflottbek

Rainer Ponik, Hamburg-SüdDie Hockeyherren der TG Heimfeld haben sich beim Großflottbeker THGC ein 2:2 erkämpft. Max Landshut brachte das Team von Spielertrainer Alexander Otte, das in der Feldsaison die Abgänge von Lennart Gehl ((Auslandsaufenthalt), Till Augustin ((berufliche Gründe) und Tobiuas Bunz (Hockeypause) verdauen muss, vor 150 Fans durch einen verwandelten Siebenmeter mit 1:0 in Führung.Wenig später konnte der GTHGC das Blatt durch zwei verwandelte Strafecken jedoch wenden. Die TGH versiebte eine ganze Reihe von Strafecken versiebte, allein Torwart Ferdinand Stvarnik sorgte mit einigen spektakulären Paraden dafür, dass die Hausherren die Führung vor der Halbzeitpause nicht weiter ausbauen konnten. Zehn Minuten vor Schluss gelang Heimfelds Leonard Schöning der Treffer zum 2:2-Endstand gelang.„Wir können mit dieser Punkteteilung aufgrund der vielen Ausfälle heute sehr gut leben. Die Mannschaft hat die richtige Einstellung auf den Platz gebracht und sich den Punkt redlich verdient“, zog Co-Trainer Philipp Roloff nach dem Spiel eine kurze Bilanz. Obwohl die TGH mit 16 Punkten weiterhin den vierten Tabellenplatz belegt, hat man in Heimfeld einzig den Klassenerhalt fest im Visier.Bei den Auswärtsspielen gegen Schwarz-Weiß und Blau-Weiß Köln möchte man weiter fleißig Punkte sammeln.