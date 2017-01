Neue Maßstäbe setzen

Rundgang mit dem eigenen Computer starten„Mit der Inszenierung unserer VIP-Bereiche in Form eines virtuellen Rundganges setzen wir gemeinsam mit Lagardère Sports als Verein neue Maßstäbe. Zusätzlich können wir so auch unsere VIP-Bereiche auf den digitalen Kanälen pushen und Kunden einen Vorgeschmack auf das Erlebnis im Stadion bieten“, freut sich Oliver Poppelbaum, Bereichsleiter Digital, Sales & CRM der HSV Fußball AG, über die innovative Neuerung.Wer Lust hat, selbst einmal virtuell das Innere des Volksparkstadions zu erkunden, kann dies ganz bequem am hauseigenen Computer auf HSV.de tun.