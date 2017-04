In der Jolle auf dem Baggersee

Segelvereinigung Sinstorf lädt ein zum Infotag

HARBURG. Der Tag der Arbeit wird in Neuland zum Tag des Segelns. Von 11 bis 16 Uhr lädt die Segelvereinigung Sinstorf am Montag, 1. Mai, alle Interessierten ein, am Neuländer See das Segeln auszuprobieren. Kinder ab acht Jahren können einen ersten Eindruck vom Segeln im „Optimisten“ bekommen - egal, ob sie nur mal mitsegeln oder sogar selbst steuern möchten. Für Jugendliche und Erwachsene gibt es moderne Zweimannjollen. Die qualifizierten Trainer sind im Motorboot immer in der Nähe.Es sind keine Vorkenntnisse im Segeln nötig, aber gute Schwimmkenntnisse (Bronze-Abzeichen) erforderlich. Mitzubringen sind wettergerechte Kleidung, festes Schuhwerk (am besten Turnschuhe mit heller Sohle) und Ersatzkleidung.Mehr Informationen im Internet unterwww.svgs-hamburg.de SL