Der doppelte Piechowiak

1969 entgeht Einigkeit Wilhelmsburg dem Abstieg, der Trainer nicht

W. Düse, Hamburg SüdDie Unterschiede zu damals sind nur gering. Der ESV Einigkeit Wilhelmsburg ist nicht Elfter in der Kreisliga wie heute, sondern Drittletzter in der Bezirksliga. Aber nur die Namen unterscheiden sich, beide Male ist die zweitunterste Liga Hamburgs gemeint. Es ist der 18. Mai 1969, in der Staffel Harburg der Fußball-Bezirksliga stehen sich am 20. Spieltag der ESV Einigkeit und die FSV Harburg gegenüber, Drittletzter gegen Zweitletzter. Eine Konstellation, bei der alle Beteiligten starke Nerven brauchen.Erwin Pichowiak wurde1960 Deutscher MeisterAber wo soll das Problem liegen? Trainiert werden die Wilhelmsburger von ihrem Eigengewächs Erwin Piechowiak. Der war 1960 rechter Verteidiger in der Meistermannschaft des HSV. Von einem langjährigen Lizenzspieler der Rothosen darf man erwarten, genügend Nervenstärke für den Abstiegskampf in der unteren Liga aufzubringen. Aber das ist nur die halbe Geschichte. Piechowiak kämpft gleichzeitig auch noch als Abwehr-Organisator beim SC Sperber in der 2. Liga um den Klassenerhalt in der Regionalliga Nord.Die Ausgangslage vor dem Südderby ist klar: Beide Teams müssen gewinnen, um die Chance auf den Klassenerhalt zu wahren. Der ESV mit Weier – Schröder, Stanelle – Rudemann, Albrecht, Klauke – Schuldt, Krohn, Genthe, Gerd Piechowiak (Bruder des Trainers) und Hamester geht vor 200 Zuschauern durch ein Eigentor Gothes (24.) in Führung, Schuldt erhöht auf 2:0 (32.). Die Harburger, die mit Ehmke – Gohde, Brüggge – Keßler, Kalina, Haak – Herfet, Stephan, Edmund Puchmüller, Beeken und Homolka angetreten sind, kommen durch einen Kopfball Keßlers auf 2:1 (42.) heran. Genthe (69.) und Hamester (73.) sorgen für ein 4:1 und eine Vorentscheidung im Abstiegskampf zu Gunsten der Wilhelmsburger. Ein schöner Abschied für Einigkeits 34-jährigen Torhüter Walter Weier, der nach Österreich übersiedelt.Für Einigkeit wendet sich nach diesem dritten Sieg in Folge doch noch alles zum Guten: Am Ende rettet der ESV als Drittletzter die Klasse, die FSV muss als Zweitletzter absteigen. Für Piechowik nimmt es bei Sperber in seinem Abschiedsjahr als Aktiver ebenfalls kein gutes Ende: Die Alsterdorfer verpassen als Letzter um einen Punkt den Klassenerhalt.