Zerrissen zwischen den Kulturen

Theaterstück über italienische Einwanderer: „Amara Terra Mia – Mein bitteres Land“ im St. Pauli Theater – Freikarten

Heinrich Sierke, St. PauliDieses Lied rührte Generationen junger Männer, die Mitte der 1950er-Jahre aus Mittel- und Süditalien nach Deutschland kamen: „Amara Terra Mia". „Mein bitteres Land", so die Übersetzung, weckte Erinnerungen an ihre Heimat. Einer der Auswanderer war Agatino Rossi aus der damals bettelarmen Toskana. Sein fiktives Schicksal, der auch für das einer Generation steht, schildert „Amara Terra Mia – Mein bitteres Land", ein Theaterprojekt über Migranten.Zum Inhalt: Agatino Rossi verschlägt es über Hamburg nach Wolfsburg, wo er bei Volkswagen arbeitet. Nach seinem Tod treffen sich im Wolfsburger Krematorium zwei Frauen, die sich noch nie gesehen haben. Beide wollen seine Asche abholen.Schnell wird klar: Agatino hatte zwei Familien, in Deutschland und in Italien, und die beiden Trauernden, gespielt von Adriana Altaras und Daniela Morozzi, sind Halbschwestern. Gemeinsam machen sie sich auf Spurensuche nach dem Leben des Vaters, der zwischen zwei Ländern, zwei Sprachen und zwei Kulturen hin- und hergerissen war.Das Theaterstück haben Matteo Marsan, Dania Hohmann und Ulrich Waller entwickelt, die auch Regie führten. Das Trioblickt in unserer von Flucht und Migration aufgewühlten Zeit auf die erste große Welle vonEinwanderung, die Deutschland veränderte.„Amara Terra Mia", das im Sommer bei den Ruhrfestspielen uraufgeführt wurde, ist die zweite Arbeit dieses italienisch-deutschen Regieteams. Die Koproduktion bekam viel Lob. „Amara Terra Mia", so zum Beispiel die „Recklinghäuser Zeitung", sei „der Glücksfall eines zeitkritischen Theaters, das sinnlich, gar anrührend Fragen über Fragen aufwirft, statt voreilige Antworten zu geben".

im St. Pauli Theater, Spielbudenplatz 29-30, von Montag bis Mittwoch, 6. bis 8. Februar, jeweils um 19.30 Uhr. Karten von 17,70 Euro bis 37,50 Euro unter Tel. 47 11 06 66 und auf❱❱ www.st-pauli-theater.de