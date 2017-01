Wenn der brave Ehemann wieder Disco-Star werden soll

Hittfelder Speeldeel mit neuem launigen plattdeutschen Theaterstück am Kiekeberg – Karten im Vorverkauf

Miriam Kopf, Ehestorf

Deshalb sorgen sie garantiert für launige Stimmung. Diesmal startet ihr plattdeutsches Theaterstück „För ümmer Disco“ am Freitag, 13. Januar, um 20 Uhr, im Freilichtmuseum am Kiekeberg. Der Vorverkauf läuft bereits. Tickets für zehn Euro gibt es vor Ort und können telefonisch reserviert werden unter S 79 01 76 25.Weitere Aufführungen im Historischen Tanzsaal, Am Kiekeberg 1: Sonnabend und Sonntag, 14. und 15. Januar, jeweils 15 Uhr.Die Story: Das dunkle Geheimnis von Ehemann Andreas kommt ans Licht. Gemeinsam mit Kumpel Bodo war er in den 1980er Jahren als Disco-Star und Billigantwort auf Modern Talking unterwegs. Als solchen will die ehrgeizige Event-Managerin Regina ihn wieder auf lukrative Revival-Tournee schicken. Ob Botox und Hormoninjektionen samt übereifriger Ehefrau und abtrünniger Tochter dabei helfen?