Verrotten Harburgs Spielplätze?

Es fehlt an Geld für erforderliche Sanierungen

Olaf Zimmermann, HarburgMiriam Coates ist vor zwei Jahren aus Eimsbüttel nach Harburg gezogen. Für sie steht fest: „In Eimsbüttel gibt es bessere Spielplätze als in Harburg. Die Harburger Spielplätze benötigen größtenteils eine Generalüberholung.“ Eine Untersuchung des Bezirksamtes Harburg gibt der jungen Mutter recht. Auf einer Skala von 1 bis 5 werden 30 der 55 öffentlichen Spielplätze im Bezirk in die Kategorien 4 und 5 eingestuft. Es fehlt an Geld, nur die nötigsten Reparaturarbeiten können ausgeführt werden.Bei der aktuellen Untersuchung wurden die städtischen Spielplätze erstmals in fünf Bereichen unter die Lupe genommen: Baulicher Zustand, Spielangebot, Grün (Bäume/Sträucher), Letzte Sanierung sowie Altersgruppen der Nutzer. In Harburg erhielten die Spielplätze Binnenfeld, Hüllbeen Hanhoopsfeld, Hastedtplatz, Grumbrechtstraße II und An der Rennkoppel die schlechteste Note. In Süderelbe gab’s eine 5 für Heidebruch, Ohrnsweg/Fischbeker Holtweg und Wiedenthaler Sand.Wie viel Geld hat der Bezirk für Spielplätze zur Verfügung? „In 2016 wurden rund 230.000 Euro für Spielplätze ausgegeben. In diesem Jahr wird es sich ähnlich verhalten. Zusätzlich erbringen Mitarbeiter des Bauhofs Eigenleistungen, die nicht gesondert erfasst werden“, sagt Bezirksamtssprecherin Bettina Maak.Das Geld wird nicht reichen. André Lenthe (Linke): „Aus diesem knappen Budget werden dieses Jahr schon 190.000 Euro allein für die dringende Sanierung des Kinderspielplatzes Heidebruch veranschlagt, der mit der Note 5 bewertet ist.“In ihrer Not versucht die Verwaltung, dringend erforderliche Sanierungen aus anderen „Töpfen“ zu finanzieren. So werden aus dem Quartiersfonds für bezirkliche Stadtteilarbeit 605.000 Euro für Spielplatz-Sanierung verwendet. „Dieses Geld wird jetzt an anderer Stelle fehlen“, so André Lenthe. „Wollte der Bezirk alle 55 Spielplätze zumindest in einen befriedigenden Zustand versetzen, bräuchte er dafür 1,5 Millionen Euro.“Was wünscht sich die Neu-Harburgerin Miriam Coates? „Es wäre schön, wenn bestehende Spielplätze mit Wasserpumpen ausgestattet werden, damit die Kinder dort zumindest die Hälfte des Jahres damit spielen können. In Eimsbüttel hat es gefühlt jeder dritte...“Anwohnerin Cathrin Borchert ist der Zustand des Spielplatzes am Reeseberg, gegenüber Reeseberg 34, ein Dorn im Auge. Die Mutter von zwei Mädchen schreibt:Eigentlich ist es ein schöner Spielplatz, der auch im Sommer Schatten bietet. Das Schlimmste ist, dass der Sand, in dem die Kinder mit Sandkistenspielzeug spielen, grundlegend sehr verdreckt ist. Dazu kommt, dass er immer wieder durch Hundekot, Müll, Zigarettenstummel und Glasscherben verunreinigt wird. Das finde ich sehr gefährlich! Hier wäre es sinnvoll, wenn der Sand regelmäßig gereinigt oder/und ausgetauscht wird.Außerdem liegen auch auf dem Weg und vor den Bänken sehr viele Zigarettenstummel und immer wieder Glasscherben und sonstiger Müll. Die Glasscherben stammen von zerschlagenen Flaschen. Der Spielplatz ist Treffpunkt einiger Männer, die dort bereits in den frühen Morgenstunden Alkohol konsumieren.Was ich noch sehr gefährlich finde, ist der Zugang, der direkt zur Straße führt. Da es zu diesem Zugang leicht abwärts geht, rollen die Bälle der Kinder dort ständig ungehindert auf die Straße. Die Kinder rennen natürlich ohne zu gucken ihren Ball hinterher. Ich persönlich habe schon zweimal beobachtet, wie Kinder großes Glück hatten, dass Passanten schnell reagiert haben und sie gerettet wurden. Dieser Eingang ist im Grunde überflüssig, da es noch zwei sicher gelegende Zugänge gibt. Es wäre sehr sinnvoll, wenn dieser Eingang mit einen geschlossenen Tor sicherer gemacht würde.Was sagt das Bezirksamt dazu? Sprecherin Bettina Maak: „Bei der angesprochenen Fläche handelt es sich um keinen Spielplatz im klassischen Sinne, sondern um eine Grünfläche mit einzelnen Spielpunkten.Die Spielplätze in Harburg werden je nach Nutzungsintensität gewartet. Eine visuelle Kontrolle findet einmal wöchentlich, eine operative Kontrolle einmal monatlich statt. Die jährliche Hauptuntersuchung wird von einer unabhängigen Fachfirma durchgeführt. Untersucht wird bei jeder Kontrolle vor allem die Verkehrssicherheit der Spielgeräte.Die Spielpunkte am Reeseberg wurden durch den TÜV am 15. September 2016 geprüft. Es gab keine Beanstandungen hinsichtlich der Verkehrssicherheit... Durch die Reinigung der Spielsandflächen können hygienische Mängel weitestgehend ausgeschlossen werden.Alle Grünflächen sind öffentlich zugänglich und stehen somit auch jeder Nutzergruppe uneingeschränkt zur Verfügung...Die Hauptzugänge der Grünfläche sind wie üblich offen gestaltet, während die Spielpunkte sich in Heckenräumen befinden. Öffentliche Grünflächen werden nicht eingezäunt, das ist auch hier nicht vorgesehen.“Die Verwaltung hat die öffentlichen Spielplätze im Bezirk Harburg untersucht und den jeweiligen Zustand mit Schulnoten (1 bis 5) beurteilt. Diese Zahlen sind aktuell, sie stammen aus dem April 2017.Am Irrgarten: (Schulnote) 4Am Festungsgraben: 2Auf dem Blumenberg: 3Beckerberg/Gerade Str.: 2Binnenfeld: 5Bremer Straße: 4Buchholzer Weg 4Bunatwiete: 2Gotthelfweg: 4Gr. Str./Hainholzweg: 3Harburger Rathausplatz: 3Hastedtplatz: 5Hirschfeldplatz: 3Hohe Str./Schulgarten: 3Hüllbeen Hanhoopsfeld: 5Koboldweg: 3Lüneburger Tor: 4Mehringweg: 4Neuländer Hauptdeich: 4Nymphenweg: 1Reeseberg: 4Rönneburger Kirchweg: 3Roseggerstraße: 4Steinikestr./Göhlbacht.: 3Zum Jägerfeld: 4Zündschnurweg: 3Am Gehegegraben: 3An der Rennkoppel: 5Birkenbruch/MInnerwg.: 3Bissingstraße: 2Cranzer Elbdeich: 4Fischbeker Holtweg: 4Grumbrechtstr: 4Grumbrechtstr. II: 5Hausbrucher Straße: 3Heidebruch: 5Heimfelder Straße: 4Helmsweg: 4Kiefernberg: 3Mooranger: 1Moorbg. Elbdeich 129: 4Moorbg. Elbdeich (Sch.): 4Moorbg. Kirchdeich: 4Moorbg. Ring: 4Neuwiedenthal Nord: 4Ohrnsweg/Fischb. Heuw.: 5Ostheide/Nordheide: 2Rehrstieg: 1Seehofring: 4Stader Straße 203: 4Stremelkamp: 2Twisterring: 3Vogelkamp NF65: 2Wiedenthaler Sand 5