Umschulung zum Bootsbauer

Gelungener Neustart: Zukunftsberuf –Tag der offenen Tür am Donnerstag, 8. Juni

Im Bildungszentrum für Holzberufe Hamburg, Zitadellenstraße 10, sind Ende Mai fünf Umschüler zwischen 25 und 45 Jahren in ihre Ausbildung gestartet. Unterstützt von Bootsbaumeister und Fachlehrern absolvieren sie in der verkürzten Zeit von 26 Monaten eine umfassende Praxis in der Fachrichtung Neubau, Ausbau und Umbau von Booten. Holz, Metall und Kunststoff müssen beherrscht werden, die Arbeiten reichen von Schadensbeseitigung über Ausrüstung, Deck-Verlegen, Innenausbau bis hin zum ganzen neuen Boot.Der Vorteil einer Ausbildung im BZH liegt darin, dass die Spezialisierung der Branchenbetriebe hier keine Rolle spielt. Hier werden alle Tätigkeiten, die der Ausbildungsrahmenplan vorsieht, in Theorie und Praxis gelehrt. Die Theorie wird dabei im Hause und verzahnt mit den praktischen Lerninhalten vermittelt, so dass die verkürzte Zeit der Umschulung (die Regelausbildung dauert 3,5 Jahre) optimal genutzt wird.Ziel ist, dass die Absolventen mit einem Gesellenbrief und dem Wissen darum, jeder Anforderung gewachsen zu sein, ihre berufliche Zukunft angehen können.Längst ist klar: Die Branche braucht Fachkräfte! Und auch andere Branchen, nämlich die Flugzeugindustrie und die Windanlagenhersteller, greifen gerne auf die formgebenden Qualitäten von Bootsbauern zurück und stellen sie ein.Zum Start präsentiert sich die Truppe mit einem „Tag der offenen Tür“ am Donnerstag, 6. Juni, von 10 bis 15 Uhr. Schnellentschlossene können im Juni noch einsteigen, wenn sie ihren „Bildungsgutschein“ (Agentur für Arbeit oder Jobcenter) oder ihre Umschulungsfinanzierung (Rentenversicherung oder Bundeswehr) klar haben. Ansonsten startet die nächste Gruppe im November.Das Bildungszentrum für Holzberufe (eine Marke von Jugend in Arbeit) bietet Umschulungen im Handwerk für Erwachsene an. Die angebotenen Berufsbilder sind: Bootsbauer, Tischler, Zimmerer, Ausbaufacharbeiter, Holzmechaniker (alle drei Fachrichtungen).Attraktive Rahmenbedingungen für das Kursangebot bietet der maritime Standort am Harburger Hafen mit angeschlossenem Werftbetrieb.Angesprochen sind alle Interessenten an einem handwerklichen Beruf, insbesondere Menschen mit einfachen Schulabschlüssen oder Migranten (ab Sprachniveau B1). Die Kurse sind zertifiziert und können ü̈ber Bildungsgutschein abgerechnet werden.Anmeldung und Infos zur Umschulung:Jugend in ArbeitBootsbaumeisterGorch von BlombergZitadellenstraße 1021079 HamburgTel. 76 79 518-10E-Mail: gorch.vonblomberg@jia-hamburg.de❱❱ www.jia-hamburg.de