kleine bühne harburg führt im Rieckhof Komödie von Alan Ayckbourn auf

Siegmund Borstel, HarburgBei der kleinen bühne harburg wird’s wieder lustig. Auf dem Programm steht „Trepp-auf, treppab“, ein herrlicher Spaß des britischen Komödienmeisters Alan Ayckbourn. Die Premiere findet am Freitag, 13. Oktober, um 20 Uhr im Rieckhof, Rieckhoffstraße 12, statt.Worum geht’s? In einer maroden Villa treffen sechs Menschen aufeinander: Roland, der für sich und seine Frau Lizzy das Haus kaufen will, obwohl diese eigentlich gerade dabei ist, ihn zu verlassen. Mark, der die Zukunft mit seiner Verlobten Kitty plant, obwohl ihn diese gerade vorm Traualtar hat stehen lassen. Und Leslie, der unbedingt sein Haus verkaufen muss, obwohl Anwalt Tristram das für keine gute Idee hält. Und so gibt es so manches Problem zu lösen.Vertauschte Briefe undgeteilte PyjamasEine Dachkammer, ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, ein trinkfester Geschäftsmann und eine unentschlossene Ehefrau, ein einschläfernder Bruder und eine Verlobte im Schrank, ein verzweifelter Bauunternehmer und ein verwirrter Anwalt – das sind die Zutaten in Alan Ayckbourns Komödie „Treppauf, treppab“.Und es werden viele Treppen gelaufen in diesem Stück, aber auch Briefe vertauscht, Pyjamas geteilt und in falschen Betten genächtigt. Das macht die Beziehungen der Figuren untereinander nicht gerade einfacher.Es spielen Michael Döpke, Ulrike Niß, Iga Olkusnik, Lucas Stoppel, Torsten Tiedemann und Thomas Wepler. Regie: Ulrike Niß.Los geht der Komödienspaß immer um 20 UhrWeitere Aufführungen (alle im Rieckhof): Sonnabend, 14. Oktober; Sonnabend, 28. Oktober; Sonntag, 29. Oktober; Donnerstag, 9. November; Freitag, 10. November. Beginn: jeweils 20 Uhr.Der Eintritt beträgt im Vorverkauf acht Euro, an der Abendkasse zehn Euro. Karten sind bei der Theaterkasse im Phoenix-Center sowie in der Rieckhofkneipe erhältlich.