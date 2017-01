Tiefe Brücke bremst Feuerwehr aus

Da die Feuerwehr mit einer Drehleiter unter der Brücke nicht durchkommt,

scheint der ex-Obi- Markt aus dem Rennen als Standort

für die neue Feuerwehrwache

Der Umzug des OBI-Baumarkts im Herbst 2014 vom ungünstigen Standort „hinter der Bahn" in den ehemaligen Max-Bahr-Markt an der Cuxhavener Straße hatte Begehrlichkeiten hinsichtlich des leeren Gebäudes in der Kommunalpolitik geweckt. Wenn der Senat die 2010 definierten „Schutzziele" der Hamburger Feuerwehr ernst nimmt, müsste im Süderelberaum dringend eine weitere Feuerwache gebaut werden. „Ich habe Zweifel, dass die Feuerwehr in den Neubaugebieten Heidbrook und Reethen am Stadtrand spätestens nach acht Minuten am Einsatzort sein kann", sagt Arend Wiese, Chef der SPD-Fraktion im Regionalausschuss Süderelbe. Fischer sieht das genauso.So kam der ehemalige OBI-Baumarkt ins Gespräch. Die Chancen schienen sich sogar noch zu erhöhen, als die Stadt die Immobilie kurzerhand aufkaufte, um sie als Erstaufnahme für Flüchtlinge zu nutzen. Da diese Einrichtung nur eine Notlösung sein konnte, war klar: Nach Auszug der Flüchtlinge hätte die Stadt schon eine geeignete Immobilie. Nun soll der Baumarkt tatsächlich bis spätestens Mitte des Jahres geräumt werden.Grünes Licht für eine Feuerwache bedeutet das noch lange nicht. Nach einer Anfrage der CDU-Fraktion in der Bezirksversammlung hat die Innenbehörde darauf hingewiesen, dass „die Erstaufnahmeeinrichtung Geutensweg bis zur Mitte 2019 als so genannte Reservekapazität" zur Verfügung stehen kann. So sei es in dem Bürgervertrag mit der Initiative „NEIN zur Politik – JA zur Hilfe" vereinbart worden. Außerdem: „Darüber hinaus sind im Stadtgebiet derzeit an anderen Standorten bauliche Maßnahmen der Feuerwehr eingeleitet, die zunächst umgesetzt werden." Mit anderen Worten: Geld für eine neue Feuerwache gibt es zurzeit nicht. Dafür gibt es umso mehr Zeit, das Problem mit der Drehleiter zu lösen.