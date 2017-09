Schreiben macht Spaß

Der ganze Kurs kostet 20 Euro und wird vom Bezirk Harburg gefördert.„Mit unserem Projekt wollen wir Menschen in Harburg zum kreativen Schreiben einladen. Unser Treffpunkt ist nicht nur ein Ort mit vielfältigen Angeboten, sondern auch ein Ort der Begegnung für alle Harburger“, erklärt Ulf Möller, Leiter des Treffpunkts in der Schwarzenbergstraße.Anmeldungen sind bis 18. September erforderlich beim BHH Sozialkontor, Ulf Möller, Treffpunkt Hamburg Süd unterS 18 01 00 36 3 oder per E-Mail an treffpunkt-sued@bhh-sozialkontor.de EW