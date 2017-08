25. bis 27. August: Drei Tage Sonne, Strand

und Sound mit Tom Novy und Mousse T.

Oliver Franke, HeiligenhafenDrei Tage an der Ostsee mit Blick auf den Fehmarn-Sund, dazu Sonnenschein und Lounge-Beats am Nachmittag oder funky Tunes am Abend – das alles gibt’s vom 25. bis 27. August beim wavemusic Public Chill 2017 in Heiligenhafen. Veranstalter sind California Sunset Records, der Tourismusverband Heiligenhafen und das Beach Motel Heiligenhafen. Mit Tom Novy und Mousse T. stehen jetzt die Headliner für das Happening fest. Mustafa Gündoğdu alias Mousse T. zählt seit den Anfängen der elektronischen Tanzmusik zu einem der wichtigsten Vertreter der Szene: ob als Produzent für Tom Jones, Remixer für Michael Jackson, Komponist in eigener Sache oder als gefeierter DJ, der die Grenzen zwischen House, Soul und Disco sprengt.Tom Novy gehört seit fast 20 Jahren zu den erfolgreichs-ten deutschen House-DJs und Produzenten. In den 90iger Jahren begann seine musikalische Karriere. Gleich die erste Veröffentlichung, seine Single „I House U“, schoss 1995 in die Top10 der DJ-Charts.Seit vier Jahren ist er Veranstalter der Award-prämierten Timeless Eventreihe im zur Pacha-Group gehörenden Szene-Club LIO. Dieses Ibiza-Feeling bringt Novy mit seinem Sound direkt an den Heiligenhafener Strand.Ebenfalls mit an Bord ist Joo Kraus. Sein extravaganter Umgang mit dem Blasinstrument verschaffte ihm eine Grammy-Nominierung und machte ihn zu einem der gefragtesten Künstler seiner Zunft. Wavemusic Resident Alex DaBass komplettiert das Line Up für den Public Chill 2017.Direkt am Strand von Heiligenhafen werden drei Tage lang die Musik und das Leben gefeiert. Ob Singer-Songwriter am Freitag, Public-Yoga und namhafte Acts am Samstag oder die kleine Matinee am Sonntag – der Public Chill ist ein Kurzurlaub für Körper, Geist und Seele und das für die ganze Familie!Neben dem musikalischen Programm gewinnt die entschleunigende Erlebniswelt des Public Chill mit Yoga eine ganz neue körperliche Dimension. „Public Yoga“ ist ein 90-minütiges Yoga Event, das im Rahmen des Public Chill Heiligenhafen stattfindet. Anfänger wie Fortgeschrittene lernen die Vorzüge eines gesunden Lifestyles in Form von gemeinsamen, professionell angeleiteten Yogaübungen am Strand kennen. Die Yogalehrerinnen Inga Johannsen und Sandra Wagner haben extra für den Public Chill ein ganz besonderes Beach-Programm erarbeitet.Erfreulich: Der Eintritt zum Public Chill ist an allen Tagen kostenfrei.