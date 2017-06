Open-Air-Party am Radeland

Auf der Hauptbühne sind am Freitag mit dabei: The Kings Lived aus Hamburg (18 Uhr, Stoner-Blues-Rock), Cressy Jaw (19 Uhr, Psy-Rock aus Marburg), Wonach wir Suchen (20 Uhr, Leipziger SkaPunk), Shellycoat (21 Uhr, Punk aus Hamburg), Her Golden Whip (22.15 Uhr, Balkan-Klezmer-Rock, Berlin) sowie Fiddelaltermolk (22.30 Uhr, Hamburger Folk-Punk).Das Hauptbühnen-Programm am Sonnabend: Waldgeist (15 Uhr, Songwriter, Hamburg), Howald & Thoelen (16.30 Uhr, Liedermacher aus Bremen), Fischfellsound (17.45 Uhr, Dub-Reggae, Hamburg), Ash Cloud (19 Uhr, Celtic-Folk-Punk aus Hamburg), Narcolaptic (20.15 Uhr, Hamburger Punk), Mad Monkeys (22 Uhr, Ska-Punk aus Bremen) sowie Manana Me Chanto (23.30 Uhr, Reggae-Ska aus Chile).Neben Livemusik wird ein Umsonst Büchermarkt veranstaltet. Zusätzlich gibt es noch einen Open Air Dancefloor. Dort werden am Freitag Cyberpunk und Oriental Elektro aufgelegt. Am Sonnabend besteht die Möglichkeit, zu Techno-Klängen abzustampfen. Der Eintritt für das Festival ist natürlich frei, aber eine Spende wäre schönNoch werden für das Fest Mithelfer gesucht. Nähere Infos per E-Mail an post@contrazt.deEW