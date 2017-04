Mit der Kamera unterwegs

Kinder und Jugendliche aus Flüchtlingseinrichtungen fotografieren ihre neue Welt – Ausstellung im DRK-Willkommensbüro

HARBURG.Wie erleben Kinder und Jugendliche, die aus ihren Heimatländern fliehen mussten, ihre neue Heimat? Diese Frage stellten sich im letzten Jahr Vertreter der Schule Maretstraße, des Freizeitzentrums Feuervogel, von In Via Hamburg, des Mädchentreffs Harburg „Dolle Deerns“ sowie des Harburger DRK. Sie schickten junge Flüchtlinge mit einer Kamera durch die Stadt.Das Ergebnis dieser Eindrücke ist jetzt bis Ende April in der Ausstellung „Wir in Hamburg“ zu sehen. Wo? Im DRK-Willkommensbüro, Hohe Straße 4.Geöffnet ist das Büro dienstags und donnerstags von 9bis 11 Uhr. Man kann aber auch einen Besuchstermin vereinbaren per E-Mail an s.grosshardt@drk-harburg.hamburg oder unter Tel. 76 60 92-584. SL