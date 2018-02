Maritime Lieder und eine Prise Seemannsgarn

Band, Chor und eine frischen Prise Seemannsgarn: Das Projekt der Brüder Yared und Benjamin Dibaba aus Ganderkesee bei Bremen entstand in seiner Ggrundidee schon 1984: Gemeinsam spielten sie in einer Funk-Fusion-Band Percussion – der Weg in die Welt der Unterhaltung war vorgezeichnet.Während Benjamin nach London ging und eine Karriere in der Musikindustrie verfolgte, sang Yared sich durch verschiedene Bands und startete als Moderator und Schauspieler durch. Die Liebe zur Musik blieb, mündete im Shanty-Projekt „Die Schlickrutscher“. Musiker und Chor waren schnell gefunden, diverse Bühnenauftritte folgten.Tickets kosten im Vorverkauf bei den üblichen Vorverkaufsstellen und über www.ticketmas-ter.de 24 Euro plus Gebühren, an der Abendkasse sind 27 Eurozu zahlen. PÖP