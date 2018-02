Kunst mit Krafttieren

Ausstellung, Lesung und Musik am Sonnabend, 10. Februar,

in der St. Trinitatis-Gemeinde

Siegmund Borstel, HarburgUlrike Hinrichs leitet seit knapp drei Jahren die „Künstlergruppe für Flüchtlinge“ auf dem Wohnschiff Transit im Harburger Binnenhafen. „Was machen wir heute“, hört sie dann von den Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen aus Syrien, dem Irak und Afghanistan. Da muss sich Hinrichs stets etwas Neues einfallen lassen. So entstand die Idee, mit den Flüchtlingen Tiere zu malen. „Denn jeder hat einen Bezug zu Tieren, sagt Hinrichs. „Kinder haben ihre Lieblingskuscheltiere, und Haustiere nehmen eine wichtige Rolle im Alltag von Menschen ein. „Krafttiere“ stammen ursprünglich aus der schamanischen Tradition, dort haben sie eine ähnliche Bedeutung wie im Christentum die Schutzengel“, so Hinrichs zum Hintergrund des Projektes.Die Inspiration zum Malen der Tiere kam bei den Künstlern der Gruppe gut an, es entstand ein Zoo aus Kunstwerken – von Elefant bis Schmetterling, von Löwe bis FlamingoAus den Bildern sind in der Folge von Illustrationsdesignerin Kerstin Nagel-Stein layoutete 55 Krafttierkarten entstanden, die nicht nur in Schule, Beruf und zum Spielen einsetzbar sind. Die Erlöse aus dem Verkauf gehen als Spende an Flüchtlingsprojekte in Harburg. Auch Pastor Degenhardt hat sich bei der Vorstellung des Projektes begeistert auf die Ideeeingelassen: „Die Karten können wir auch im Gottesdienst einsetzen.“Die „Künstlergruppe für Flüchtlinge“ in Harburg präsentiert am Sonnabend, 10. Februar, um 17 Uhr in der St. Trinitatis-Gemeinde Harburg, Bremer Straße 9, ihre Krafttier-Kunstwerke und die daraus entstandenen Krafttierkarten. Teilnehmerinnen einer Schreibwerkstatt „Kunst im Dialog – Erzähl mir dein Krafttier“ lesen dazu ihre Texte, und der Syrische Musiker Omar Abazied begleitet den intermedialen Kunst-Mix musikalisch mit seiner Oud, einer Laute.Neben der Ausstellung gibt es am Sonntag, 11. Februar, um 10.30 Uhr einen Gottesdienst mit Krafttieren