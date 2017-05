Hossa im Binnenhafen

Discomove am 20. Mai: Wochenblatt verlost 30 Plätze auf dem EBV-Truck

Olaf Zimmermann, HarburgDer Harburger Binnenhafen wird wieder zur Partymeile. Der Discomove, der größteDiscotrip Deutschlands, geht in die vierte Runde. Am Sonnabend, 20. Mai, dreht wieder eine schrill-bunte Disco-Karawane ihre Runden. Veranstalter Bernd Langmaack (pb Konzept) rechnet mit mehr als 30.000 Besuchern.Die Musiktrucks ziehen ab 15 Uhr mit einer tanzenden Partymenge um den Harburger Binnenhafen (Start: Kanalplatz). Drei Stunden wird zu den größten Hits der Disco-Ära getanzt und gefeiert. Aus den Lautsprechern tönen Songs von Boney M., Village People, Abba oder den Bee Gees.Auf dem Kanalplatz in Harburg steigt dann am Abend ab 18.30 Uhr an der großen NDR-Bühne eine After-Move-Party mit Live-Musik und verschiedenen DJs. Der Eintritt zum Festivalgelände ist frei.Bereits am Freitag, 19. Mai, steigt ab 18 Uhr die WarmUp-Discoparty auf dem Festivalgelände mit großer US-Car-Show und mit Feuerwerk (gegen 21.30 Uhr). Mehr Infos unter: www.discomove.deDas Wochenblatt verlost 30 Plätze auf dem Truck des Eisenbahnbauvereins Harburg. Auch hier gibt’s natürlich Freigetränke (und ein WC). Disco-(Ver)Kleidung ist wünschenswert, gute Laune Pflicht. Wie kann man gewinnen? Einfach am Donnerstag, 11. Mai, ab 9 Uhr die Rufnummer 76 40 41 16 anrufen. Die ersten 30 Anrufer sind dabei! Wichtig: Die Gewinner müssen sich um 14.15 Uhr am EBV-Truck einfinden.Wer auf einem Truck mitfahren möchte, kann Tickets auf www.eventim.de buchen. Für Gruppen ab zehn Personen gibt es Ermäßigungen.Ab 14 Uhr kann man auf die Trucks aufsteigen. Im Ticketpreis enthalten sind leckere Getränke, Snacks und natürlich vor allem mitreißende Musik aus den 70er und 80er Jahren. Jeder Truck ist mit einem WC ausgestattet.Zusätzliche Informationen unterwww.discomove.deoder per E-Mail an info@pbkonzepthamburg.de