Hier ist alles erlaubt

Harburger Jugendkulturpreis: Wettbewerb für Kinder

und Jugendliche – jetzt mitmachen und gewinnen

Jonas Wahl, HarburgKinder und Jugendliche aufgepasst: Wer beim Wettbewerb um den Harburger Jugendkulturpreis mitmacht, kann 500 Euro gewinnen. Die Teilnehmer müssen zwischen sechs und 21 Jahren alt sein und ein Werk zum Thema „HeimatHafenHarburg“ erstellen.Egal ob Schauspiel oder Klang-Collage, Hörspiel oder Fotografie, Malerei oder Film, jegliche Form der künstlerischen Darstellung ist erlaubt. Einzige Bedingung: das Projekt muss etwas mit Harburg zu tun haben.Am Projekt gearbeitet werden kann alleine zu Hause oder aber im „Habibi“-Atelier in den Harburg Arcarden, Lüneburger Straße 39. Das ist montags bis donnerstags von 10 bis 18 Uhr für alle jungen Künstler geöffnet.Bis zum Mittwoch, 1. November, müssen die Teilnehmer ihre Werke einreichen. Wo? Beim Bezirksamt Harburg, Stichwort Jugendkulturpreis, Harburger Rathausplatz 1, 21073 Hamburg.Eine Fachjury wird die Ergebnisse bewerten. Die Gewinner der Altersgruppen „jüngere Kinder“ und „ältere Jugendliche“ erhalten jeweils 500 Euro.Öffentlich vorgestellt werden die Gewinner am Sonnabend, 25. November, in der Fischhalle im Harburger Binnenhafen, Kanalplatz 16.E Weitere Infos sowie das Anmeldeformular gibt es unter:www.hamburg.de/harburg/jugendkulturpreis-harburg