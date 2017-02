Hermann Krüger gestorben

Der ehemalige Leiter der Schule Maretstraße/Bunatwiete und Gründer des ASB-Löwenhauses wurde 68 Jahre alt

Sabine Langner, HarburgHermann Krüger (68) stand nicht gern im Mittelpunkt. Als der langjährige Leiter der Schulen Maretstraße/Bunatwiete mit viel Brimborium vor Jahren in den Ruhestand verabschiedet wurde, war er darüber eher ungehalten.Das Geheimnis seiner Beliebtheit war der Respekt, den der Vater von drei Kindern den Schülern entgegenbrachte. „Ich bin davon überzeugt, dass die beste Ausbildung nicht viel nützt, wenn man als Lehrer die Schüler nicht als gleichberechtigte Menschen wahrnimmt. Man muss sie nehmen wie sie sind, mit all ihren Stärken und Schwächen“, sagte Krüger.Statt in aller Ruhe die Rente zu genießen, startete er noch einmal durch. Zusammen mit Freunden gründete Krüger vor knapp elf Jahren das ASB-Löwenhaus, um Kindern einen Ort zu geben, an dem sie essen, lernen und lachen können.Die Freunde gingen, Hermann Krüger blieb. Jedes Jahr organisierte er Skireisen für Kinder und Jugendliche. Auch nachdem ihm ein Bein amputiert werden musste, reiste er noch mit.Unermüdlich nutzte Krüger seine Kontakte, um Jugendlichen einen Job oder einen Ausbildungsplatz zu verschaffen. Er organisierte die Zusammenarbeit mit seiner alten Schule und sorgte dafür, dass Schüler zu Teamleitern ausgebildet wurden, um die kleineren Kinder zu betreuen. Er putze Klinken, sammelte Geld. „Weil man den Kindern eine Chance geben muss“, war Hermann Krüger immer überzeugt.Im vergangenen Jahr, als das Löwenhaus seinen zehnten Geburtstag feierte, sagte Hermann Krüger auf die Frage, ob er stolz auf das Erreichte sei: „Mehr als stolz. Wir haben bewiesen, dass wir Kinder erreichen können. Nahezu alle haben eine Berufs-perspektive oder sogar schon eine Ausbildung absolviert. Das ist bei Kindern, die überwiegend aus Hartz-IV-Verhältnissen kommen, sehr ungewöhnlich. Zudem gibt es im Löwenhaus keine Berührungsängste oder Ausgrenzungen wegen Religion oder Nationalität.“Viel Aufhebens um seine Person zu machen, war nicht seine Sache. Vieles zu bewegen und in Gang zu setzen schon. Am Freitag starb Hermann Krüger im Langenbeker Hospiz.