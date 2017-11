Helms-Museum wieder „komplett“

Neuer Leiter der Abteilung Stadtgeschichte gefunden: Jens Brauer

Siegmund Borstel, HarburgDie Suche hat lang gedauert, aber jetzt hat das Stadtmuseum Harburg/Helms-Museum einen neuen Leiter für die Abteilung Stadtgeschichte gefunden: Jens Brauer. Der 49-Jährige tritt die Nachfolge von Melanie Leonhard an, die 2015 zur Hamburger Sozialsenatorin berufen wurde.Der studierte Historiker verfügt über vielfältige Erfahrungen bei der Ausstellungsplanung, aber auch im Bereich der Archäologie durch seine Tätigkeit als Grabungsleiter. So hat er viele Jahre für das Landesamt für Denkmalpflege in Sachsen-Anhalt sowie das Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle gearbeitet.„Wir sind glücklich, dass wir mit Jens Brauer einen renommierten und gut vernetzten Museumsmacher für unser Haus gewonnen haben. Gemeinsam mit ihm wollen wir für die Harburger und alle Gäste die reiche Geschichte der Stadt von ihren Anfängen bis in die Gegenwart endlich wieder erlebbar machen“, kommentierte Museumsdirektor Rainer-Maria Weiss erfreut.Die in den Depots gelagerten Sammlungsschätze hat der neue Leiter bereits besichtigt: „Es gibt hier traumhaft schöne Objekte zu sehen – eine unglaubliche Sammlung, die zu neuem Leben erweckt werden muss“, sagt er. „Die Stadtgeschichte Harburgs ist auf ihre Art einzigartig und sehr spannend. Das haben nicht zuletzt die Grabungen in der Harburger Schloßstraße auf spektakuläre Weise gezeigt. Das möchte ich in meiner Arbeit aufgreifen“, so Brauer weiter.Auf den in Uelzen geborenen Brauer warten nach seinem Amtsantritt im Januar 2018 viele neue Aufgaben. Unter anderem wird er die Konzeption der neuen Museumsdependance im Gewölbe des Harburger Schlosses sowie die Konzeption des „Geschichtspfads Harburger Innenstadt“ übernehmen.