Endlich vorbei!

Meinung: Der G20-Gipfel in Hamburg – eine kleine Bilanz

Olaf Zimmermann, Hamburg.Der „Orangene Block“ der Stadtreinigung hat sich längst an die Arbeit gemacht. Trümmer werden von Gehwegen auf die Straßen gekehrt, dann abtransportiert. Erste Spuren der Gewaltorgie sind beseitigt. Kaum vorstellbar, dass am Sonnabend nur wenige Kilometer entfernt rund 75.000 Menschen völlig gewaltfrei gegen den G20-Gipfel demonstriert haben, dass sogar die meisten der fast drei Dutzend Demonstrationen friedlich verliefen. Statt dessen wurde das Bild beherrscht von brennenden Barrikaden, abgefackelten Autos, Plünderungen, Horden von Gewalttätern, die durch die Straßen marodieren, von Wasserwerfern, von Polizisten im Dauereinsatz, von Gaffern mit ihren Handys. Wie konnte es so weit kommen?Angela Merkel hatte den Gipfel nach Deutschland geholt. Für die Ausrichtung kamen wegen der enormen logis-tischen Anforderungen nur Großstädte in Frage. Olaf Scholz stimmte der Anfrage der Kanzlerin zu.Umfragen nach war eine deutliche Mehrheit der Hamburger gegen den G20-Gipfel in ihrer Stadt. Im Schanzenviertel dürfte die Ablehnung noch weitaus höher gewesen sein.„Seien Sie unbesorgt: Wir können die Sicherheit garantieren“, sagt Bürgermeister Scholz im Vorwege. Und Innensenator Andy Grote meinte: „Im Prinzip ist das ein Festival der Demokratie.“ Beide irrten, wie sich herausstellte. Dabei hatte die Polizei aus dem gesamten Bundesgebiet rund 20.000 Beamte, jede Menge Einsatzfahrzeuge und sogar Spezialeinheiten zusammengezogen.Vorrangiges Ziel war es, den störungsfreien Ablauf des Gipfels zu gewährleisten. Unterkünfte der Staatschefs sowie deren Fahrten zu Veranstaltungsorten mussten geschützt, dazu der Verkehr abgesperrt werden. Große Einsatzkräfte sollten dann den friedlichen Verlauf der Demonstrationen garantieren.Unterm Strich gab es sehr viele Anforderungen an die Polizei, aber nicht ausreichend Beamte. Dass Randalierer in kleineren Gruppen Steinewerfend und Autos anzündend durch die Stadt ziehen – wie am Freitagmorgen in Altona geschehen – , hatte offenbar niemand erwartet.Anfangs wurde versucht, Übernachtungscamps zu verhindern, teilweise schien das Vorgehen mit Gerichtsentscheidungen zu kollidieren. Bei Demonstrationen sollten Vermummte schnell von anderen Demonstranten getrennt werden. Im genehmigten Übernachtungscamp haben nach Angaben der Polizei gewaltbereite Menschen Unterschupf gefunden.Am Freitagabend tobten sich gewaltbereite Randalierer im Schanzenviertel aus, plünderten Geschäfte, warfen Scheiben ein und steckten Barrikaden in Brand. Die Polizei schauten dem Krawall lange Zeit tatenlos zu. Warum? Nach Angaben der Polizeiführung bestand für die Beamten Lebensgefahr, weil Gewalttäter Steine und Steinplatten von Dächern herunterwarfen. Erst von anderen Einsätzen abgezogene Spezialeinheiten konnten die Lage vor Ort entschärfen.Steine oder Molotowcocktails auf Menschen werfen, Piloten mit Lasern blenden, Autos anzünden, Scheiben einschmeißen, Läden plündern – das alles sind durch nichts gerechtfertigte Straftaten. Wer sich hier nicht distanziert, stellt sich bewusst außerhalb der Gesellschaft.An jeder Ecke standen mit Handys ausgestattete Gaffer und filmten die Krawalle. Nicht selten wurden auch Steinwürfe auf Polizisten bejubelt und ‘Ganz Hamburg hasst die Polizei’ skandiert: einfach nur peinlich und außerdem falsch.Bundesregierung und Senat haben Betroffenen schnelle und unbürokratische Hilfe zugesagt. „Niemand soll auf erlittenen Schäden sitzen bleiben“, versprach Bürgermeister Olaf Scholz.Am Ende stand das übliche Abschlusskommunique, ein für alle Seiten gesichtswahrender Kompromiss. Daneben hatten die mächtigen Staats- und Regierungschefs die Chance, miteinander über die Probleme der Welt zu reden. Und daran mangelt es, wie alle wissen, nicht.