Eine Zukunft für Kinder in Not

Benefiz-Gala: Einmalige Doppelshow zugunsten SOS-Kinderdörfer weltweit

Karin Istel, HarburgSeit 35 Jahren wirbt Dieter Bahlmann Spenden für SOS-Kinderdörfer weltweit ein. „Das Geld kommt zusammen über die Benefiz-Konzerte, die ich regelmäßig veranstalte“, sagt der umtriebige Spendensammler. Am Donnerstag, 30. März, ist es wieder so weit: Dann steigt die große Benefiz-Gala in der Friedrich-Ebert-Halle. In der einmaligen Doppelshow werden LaLeLu und die Queenz of Piano auftreten.LaLeLu: a-capella-Gruppemit prallen PointenDas Programm der Queenz of Piano ist ein Konzerterlebnis mit hohem Spaßfaktor. Mit der Mischung aus rasanter Spieltechnik, akrobatischen Fähigkeiten und kabarettistischem Talent schaffen Jennifer Rüth und Anne Folger ein einzigartiges Gesamtkunstwerk auf zwei Ebenen: eine brillante Verbindung aus Musik und Humor sowie einen furiosen Grenzgang zwischen Klassik und Pop an zwei Flügeln.Sie spielen feurig, jazzig, poppig, leise, laut, charmant und vor allem: magisch! Sensationelle Arrangements von lässigen Filmmelodien wie „Mission Impossible“ über leidenschaftliche Piazolla-Tangos, sanfte Vivaldiklänge, coole James Bond-Grooves und feurige Sambaklassiker wie „Brazil" hin zu dramatischen Klassikstücken wie Aram Chatchaturians Säbeltanz begeistern das Publikum.Sie können gut singen, sind urkomisch und brauchen kein einziges Instrument, um musikalisch das Haus zu rocken: LaLeLu, die ultimative a-cappella-Sensation aus Hamburg! Mit ihrem einzigartigem Mix aus Gesang und Komik, Satire und Parodie, Pop und Klassik begeistern sie seit 1995 ihr Publikum zwischen Flensburg und Zürich.Die vier Hamburger bieten fetten Sound, satte Akkorde, vollen Klang und pralle Pointen und sagen der Finanzkrise, dem Gesundheitswahn und der schlechten Musik den Kampf an.Tickets für die Benefiz-Gala gibt es an der Konzertkasse im Phoenix-Center (Tel. 76 75 86 86), der Theaterkasse im SEZ(S 702 63 14) sowie allen bekannten Vorverkaufsstellen in Hamburg. Die Karten können auch unter Tel. 01806/99 90 00 reserviert werden.Doppelshow mit Queenz of Piano und LaLeLuDonnerstag, 30. MärzFriedrich-Ebert-HalleAlter Postweg 30