„Eine Veddel-Hose musste man haben“

Interview: Die Söhne Hamburgs vor ihrem Konzert in der Barclaycard Arena

Die Söhne Hamburgs

Joja Wendt: Eine unbeugsame Enklave südlich der Elbe. Es gibt Leute die behaupten, es sei ein bisschen zwischen den Harburger Bergen und der Elbe eingezwängt. Was aber nichts aussagt über den Horizont der Menschen, die dort leben.Rolf Claussen: Und ich war von den Socken, dass es dort die Fischbeker Heide gibt. Ich bin dort neulich herumgelaufen. Wirklich traumhaft. Und es gibt ein sehr gutes Volleyball-Team.Joja Wendt: Als Tischtennisspieler desweiß ich, dass es dort einen sehr guten Klub gibt. Wir sind aus der Landesliga in die Hamburg-Liga aufgestiegen. In Fischbek spielen sehr viele junge Spieler, die sehr gut spielen.Joja Wendt: Klar, habe ich gegen Neuenfelde gespielt. Alles Kumpel. Spitzentypen. Die kommen uns immer wieder vor die Flinte.allerdings haben sie keine starke Personaldecke. Nur vier Typen, die sehr gut spielen.Joja Wendt: Genau. Ein Spieler fällt dann wegen der Ernte aus. Dann wissen wir schon zu Saisonbeginn, dass wir uns Chancen ausrechnen können.Rolf Claussen: Natürlich. Veddel-Hosen. Die musste man haben. Mit dem 120er-Schlag.Stefan Gwildis: Hast du gehabt?Rolf Claussen: Ne, ich durfte nicht. Aber das war wirklich sensationell. Da fuhr man hin, da wurden einem die Hosen auf den Leib genäht. Es war ja eigentlich Berufsbekleidung. Bis zum Knie eng und unten den größtmöglichen Schlag.Stefan Gwildis: Der Schlag war aber so, dass man sich derbe hingelegt hat. Wie im Song (singt) „Eine Veddel-Hose braucht keine Bügelfalte“. Für mich ist auch Veddel, dass Eddy Winkelmann dort sein Studio hat. Und mir fällt Lagerarbeit ein. Da gab’s mehrere Lagerhäuser. Da habe ich’ ne Menge gejobbt.Joja Wendt: Harburg gehört ja nicht mehr zu Hamburg. In Harburg fängt der Balkan an, so sagte man doch.Stefan Gwildis: (mit tiefer Stimme) Wenn ihr keine Zuschauer aus Harburg haben wollt.Joja Wendt: Nein, Harburger sind entzückende Menschen. Im Ernst: Wir haben viel in Harburg gespielt. Dort gab es viele Kneipen wie das Consortium. Raus an der B73 gibt es ein Einkaufszentrum, wo wir viele Auftritte hatten. Die Leute haben das Herz auf dem rechten Fleck. Die mochten das auch, was wir gemacht haben.Joja Wendt: Das ist das neue Rückzugsgebiet von den hippen Leuten. Weil da Wohnungen noch bezahlbar sind. Wilhelmsburg und Harburg sind wahnsinnig im Kommen, was das angeht.Stefan Gwildis: Eigentlich nicht. Wir waren gerade in Mainz. Dort haben sie „Moin, Moin, Moin“ mitgesungen.Joja Wendt: Hamburg ist im Rest der Republik sehr hoch angesehen. Viele Leute finden Hamburg toll, weil die Leute offen und liberal sind. Vom guten Ruf profitieren wir als Söhne Hamburgs.Joja Wendt: Danke. Ich finde es übrigens sensationell, dass wir ins Elbe Wochenblatt kommen. Es wird soviel gelesen. Das kannst du schreiben: „Die Söhne Hamburgs sind große Fans der Wochenblätter im Allgemeinen und des Elbe Wochenblatts im Besonderen“.Rolf Claussen: Ihr berichtet über alles, was man sonst nicht mehr kriegt.Stefan Gwildis: Als wir noch nicht bekannt waren, waren die Wochenblätter die ersten, die sich für uns interessiert haben und über uns berichteten. Ohne Wochenblätter wären wir nicht dahin gekommen, wo wir heute sind.Jeder für sich hat sich in vielen Jahren ein treues Publikum erspielt: Im vergangenen Jahr spielten Pianist Joja Wendt (53), Soulsänger Stefan Gwildis (59) und der anarchische Rolf Claussen (57) das Album „Moin. Moin. Moin“ ein. Alle drei kennen sich lange, Gwildis und Claussen sogar schon aus der Schule. Ihr gemeinsamer Freund Otto Waalkes gab der Band ihren Namen. Das Debüt der Söhne Hamburgs kam so gut an, dass jetzteine Deutschland-Touransteht.❱❱ Die Söhne HamburgsFreitag, 8. Dezember, 20 UhrBarclaycard Arena, Sylvesterallee 10, Tickets (39,80 bis 57Euro plus Gebühren) unterTel. 08106/57 00 70 (20 Cent aus dem Festnetz, maximal 60 Cent aus dem Mobilfunknetz) oder unter www.eventim.deWeitere Termine:So., 10.12.17 Heide StadttheaterMo., 11.12.17 Kiel SchlossDi., 12.12.17 Flensburg Deutsches HausMi., 13.12.17 Husum NCCFr., 15.12.17 Celle Congress Union CelleSa., 16.12.17 Cuxhaven KugelbakehalleMo., 18.12.17 Wilhelmshaven StadthalleDi., 19.12.17 Lübeck MuK