Drei Tage Party

15. bis 17. September: Stadtteilfest 85 Jahre Siedlergemeinschaft Radeland

Siegmund Borstel, HarburgIn Bostelbek wird gefeiert, ein ganzes Wochenende lang. Zum 85-jährigen Bestehen der Siedlergemeinschaft Am Radeland geht’s vom 15. bis 17. September im Ellernweg im Festzelt und auf dem Festplatz hoch her.Den Anfang macht am Freitag, 15. September, eine große Schlagernacht. DJ Dirk wird im Festzelt die Top Schlager der letzten vier Jahrzehnte auflegen. Anschließend zeigt Helene Fischer-Double Jenny ihre Show. Der Eintritt kostet an der Abendkasse acht Euro.Am Sonnabend, 16. September, startet im Festzelt ab 20 Uhr eine Ü30 Party. Für Stimmung sorgt dann „Just for Fun“, eine der bekanntesten Cover-Bands Norddeutschlands, Dauergast auf Open-Air-Veranstaltungen des NDR. Wer dabeisein möchte, muss an der Abendkasse zwölf Euro Eintritt zahlen.Ein Frühschoppen mit Preisknobeln, leckerer Suppe aus der Gulaschkanone und ein Flohmarkt stehen am Sonntag, 17. September, ab 11 Uhr auf dem Programm. Auf dem Festplatz gibt es Leckereien vom Grill, Fischbrötchen, Crepes, Getränke – alles mit Preisen wie wie zu Großmutters Zeiten.Kinder können sich an diesem Wochenende auf der Hüpfburg, beim Basteln, Schminken oder bei verschiedenen Spielen vergnügen. Christian Emmert bietet am Sonntag ab 12 Uhr Musik zum Mitmachen. Infos zum Fest gibt es auch unter❱❱ www.bostelbek.com