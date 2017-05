Countdown für Ausbildungsplätze

Der Fußballclub Süderelbe veranstaltet am 12. und 13. Mai seine vierte Berufs- und Ausbildungsmesse

Karin Istel, FischbekKeine Ahnung, was man gern beruflich machen würde? Dann sollte man die Berufs- und Ausbildungsmesse des Fußballclubs Süderelbe (FCS) in der Schnuckendrift Halle und auf dem benachbarten Sportplatz Kiesbarg zwischen 10 und 15 Uhr nicht verpassen. Die Palette der Ausbildungsberufe und Dualen Studiengänge ist breit gefächert. Sie reicht von A wie Angewandte Informatik bis Z wie Zollbeamter. Das Besondere in diesem Jahr: Die Messe geht über zwei Tage.„Ein besonderer Schwerpunkt wird in diesem Jahr auf der Ausbildung der Flüchtlinge im Hamburger Raum liegen“, erklärt Joachim Stoltzenberg vom FCS.Der FCS ist ein junger Verein: 700 der knapp 900 Mitglieder sind Jugendliche. „Der FCS wird immer wieder von jungen Leuten und Eltern angesprochen, ob man nicht einen Job wüsste, einen Ausbildungsplatz kennen würde oder bei der allgemeinen Orientierung im Berufsleben helfen könne. Hier haben sich die ausschließlich ehrenamtlich für den FC Süderelbe tätigen Personen schon immer sehr engagiert. Trotzdem kann man nicht immer weiterhelfen. Oft gibt es, gerade im Süderelbebereich, auch Schulabbrecher, denen ohne Hilfe der Weg in das Berufsleben verbaut wäre“, sagt Joachim Stoltzenberg. „Aus diesen Gründen veranstaltet der FCS nun die vierte Berufs- und Ausbildungsmesse.“Die Vereinsmitglieder leisten vieles in ehrenamtlicher Arbeit, können aber finanziell nicht alles wuppen. Deshalb unterstützen der Quartiersausschuss Fischbek, die Jugendförderung Harburg und der Verfügungsfonds Neuwiedenthal die Veranstaltung mit je um die 1.000 Euro.Wie viele Unternehmen sind auf der Messe?25 Unternehmen, 28 Studiengänge und 65 verschiedene Berufe werden vorgestellt.Er ist kostenlos.Es wird von den Veranstaltern gewünscht, damit sie besser planen können. Das Anmeldeformular findet man unter www.messefcsuederelbe.deJa! Der Verein wurde bereits mit zahlreichen Ehrenamts- und Integrationspreisen ausgezeichnet, darunter auch der renommierte DFB/ Mercedes-Benz-Intergrationspreis.