Bayern liegt am Fischmarkt

Tickets für das Oktoberfest in der Fischauktionshalle zu gewinnen

Horst Baumann, HamburgBayerische Festkultur und zünftige Feierlaune hautnah in Hamburg erleben: Erdinger Weißbräu bringt das Oktoberfest in die Fischauktionshalle nach Altona. Am 6. und 7., 13. und 14. sowie am 20. und 21. Oktober herrscht in der Fischauktionshalle zünftiges Bierzeltflair nach bayerischem Vorbild. Bayern liegt dann innerhalb der roten Backsteinmauern der Halle.Die Alpenbanditenmachen PartyZum Feiern wie die Bayern gehört natürlich auch „a gscheide Musi“: Die bierzelterprobten Bands „Gaudi Harmonie“ und „Alpenbanditen“ bringen die Festhalle zum Toben und heizen der Partygemeinde musikalisch kräftig ein.Das Elbe Wochenblatt am Wochenende verlost drei Mal zwei Tickets für das Oktoberfest am Freitag, 13. Oktober, ab 18 Uhr in der Fischauktionshalle.Gewinnen, so geht’s: Einfach eine Postkarte an die Wochenblatt-Redaktion senden, Harburger Rathausstraße 40, 21073 Hamburg, oder eineE-Mail an: post@wochenblatt-redaktion.de Stichwort „Gewinne: Oktoberfest“ (Bei E-Mails bitte in die Betreffzeile). Einsendeschluss ist Freitag, 29. September. Bitte die Postadresse angeben, die Karten werden verschickt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.Fischauktionshalle, Große Elbstraße 9, jeweils Freitag und Sonnabend, 6. und 7., 13. und 14. sowie 20. und 21.Oktober❱❱ www.fischauktionshalle.com