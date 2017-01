Ausflugstipp der Woche

Biikebrennen an der Nordsee

Horst Baumann, HamburgEinmal im Jahr leuchtet es vielerorts an der Nordseeküste Schleswig-Holsteins. BeimBiikebrennen, dem traditionellen Volksfest in Nordfriesland, verabschieden die Friesen den Winter. Seit dem 17. Jahrhundert leuchtet die Biike (Sylter Friesisch: „das Feuerzeichen“) nach einem langen Winter den auslaufenden nordfriesischen Walfängern als Abschiedsgruß über die Nordsee.Veranstalter regiomaris bietet am Dienstag, 21. Februar, einen begleiteten Tagesausflug zum Biikebrennen nach Nordstrand an. Nach der Anreise mit der Bahn erwartet die Teilnehmer eine Führung durch das Naturzentrum Bredstedt mit spannenden Einblicken in das Weltkulturerbe Wattenmeer sowie in die Tradition der Biike. Am Mittag steht ein geführter Stadtrundgang durch das Hafenstädtchen Husum an. Per Linienbus geht es nach Nordstrand, wo das Hotel-Restaurant „Am Heverstrom“ zum deftigen Grünkohlessen einlädt.Wer etwas mehr Zeit mitbringt, kann das Biikebrennen im Rahmen eines dreitägigen Aufenthalts in Begleitung im ruhigen Utersum auf Föhr erleben. Die friesischen Inseldörfer Nieblum und Oldsum begeis-tern durch ihre Reetdachhäuser. Der Hauptinselort Wyk lädt mit diversen Cafés an der Promenade zum Verweilen ein. Ein Besuch im Friesenmuseum vermittelt Geschichte und Brauchtum. Am Abend des 21. Februar wird die nordfriesische Tradition gemeinsam mit den Insulanern in Utersum gefeiert.Das Elbe Wochenblatt verlost einen Ausflug zum Biikebrennen nach Nordstrand für zwei Personen. Wie kann man gewinnen? Einfach folgende Frage beantworten: Um wie viel Uhr werden die Biikefeuer auf Föhr entzündet? Ein Tipp: Die Lösung erfährt man online oder telefonisch bei regiomaris. Senden Sie die Lösung per Postkarte an die Wochenblatt-Redaktion, Harburger Rathausstraße 40, 21073 Hamburg oder per E-Mail an post@wochenblatt-redaktion.de. In dieBetreffzeile „Gewinne: regiomaris“. Einsendeschluss ist 21. Januar. Bitte die Telefonnummer angeben, der Gewinner wird telefonisch benachrichtigt.Leistungen Biikebrennen Nordstrand:Bahnfahrt, Naturzentrum Bredstedt, Stadtführung Husum, Linienbustransfer, Grünkohlessen, Reisebegleitung für 79 €, Di 21. FebruarLeistungen Biikebrennen Föhr:Bahnfahrt, Fähre, 2 Ü/HP im Hotel „Zur Post“, freie Nutzung der Inselbusse, Museumseintritt, Reisebegleitung für 249 € p.P./DZ(EZ 299 €), 20. – 22. FebruarWeitere Infos unter❱❱ www.regiomaris.de oderS 50 69 07 00.