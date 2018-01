Abnehmen: Acht Kilo in acht Wochen

Abnehmprogramm der Turnerschaft Harburg startet am 21. Februar

Siegmund Borstel, HarburgAuch im Jahr 2018 bietet die Turnerschaft Harburg (TSH) ein breites Angebot an Gesundheits-, Sport- und Abnehmkursen. Sie haben Rückenschmerzen, fühlen sich oft gestresst oder wollen ein paar überflüssige Kilos verlieren? Die TSH-Experten beraten gern und finden das richtige Programm. „Dabei nehmen wir Rücksicht auf Ihre individuellen Situationen, Vorlieben und Wünsche“, sagt TSH-Geschäftsführerin Nina Djafari.Am 21. Februar startet das Abnehmprogramm „8 Kilo in 8 Wochen“ in die 14. Runde. Gemeinsam in einer kleinen Gruppe unter professioneller Betreuung durch eine Ernährungsberaterin und einem Sportwissenschaftler wird jedem Teilnehmer ein achtwöchiges Ernährungs- und Bewegungsprogramm zusammengestellt, mit dem die gesteckten Ziele erreicht werden können. Innerhalb der acht Wochen finden wöchentlich Info- und Austauschtreffen statt. Zusätzlich können alle Sportangebote der TSH genutzt werden. Informationen und Anmeldung gibt’s unter S 701 08 456 bei Nina Djafari.Im TSH-Fitnessstudio am Vahrenwinkelweg liegt der Schwerpunkt auf gesundheitsförderlichem Training. Hier trainieren die Mitglieder an modernen Trainingsgeräten und Hanteln unter durchgängiger professioneller Betreuung durch Trainer, Physiotherapeuten und Sportwissenschaftler. Die Besonderheit: Jeder Sportler erhält einen individuellen Trainingsplan, der regelmäßig aktualisiert wird. Kostenlose und unverbindliche Probetermine können unter S 701 08 456 vereinbart werden.Im Sport- und Gesundheitszentrum am Vahrenwinkelweg 39 sowie in Harburger Schulsporthallen bietet die TSH wöchentlich 33 Kurse an. Darunter befinden sich auch viele Gesundheitskurse wie „Gesunder Rücken“ (mittwochs) oder „Pilates“ (donnerstags). Seit 2016 bietet zudem TSH-Sportwissenschaftler Volker an drei Tagen in der Woche Rehakurse mit dem Schwerpunkt „Rückenstabilisation“ an, die von den Krankenkassen bezahlt werden. Ausführliche Infos gibt es unter Tel. 701 08 456.InfoTurnerschaft HarburgVahrenwinkelweg 3921075 HamburgTel. 70 10 84 56E-Mail: info@tshsport.de