200 Traumwagen auf 13.000 Quadratmetern

Autotage Hamburg: Die größte Neuwagen-Verkaufsmesse Norddeutschlands auf der Hamburg Messe vom 8. bis zum 12. Februar

Heinrich Sierke, HamburgMehr als 200 Neuwagen werden auf rund 13.000 Quadratmetern vorgestellt: Die Autotage Hamburg, präsentiert vom Hamburger Abendblatt, bieten von Mittwoch bis Sonntag, 8. bis 12. Februar, zahlreiche Attraktionen.Besucher können Wagen von 16 Automobilmarken auf der größten Neuwagen-Verkaufsmesse des Nordens begutachten. Ob Audi, Volkswagen und Ford, oder Volvo, Hyundai und Renault: außer einer großen Bandbreite an Marken können sich Besucher auch auf sehrattraktive Messe-Angebote freuen.Im zweiten Jahr in Folge„bespielt“ das „Hamburger Abendblatt“ Hamburgs größte Messehalle (Halle B6) mit der erfolgreichen Neuwagen-Verkaufsmesse. Im letzten Jahr wurden mehr als 1.000 Mal Neuwagen von Besuchern im Rahmen einer Testfahrt ausprobiert und die anwesenden Händler haben mit Hilfe von attraktiven Messeangebotendirekt auf der Messe Neuwagen im Gegenwert von einer halben Million Euro verkauft. Die Veranstalter gehen davon aus, dass in den Wochen nach der Messe noch weitere Folge-Geschäfte in den Autohäusern getätigt werden konnten.Die Besonderheit dabei: Die Modelle stehen zur sofortigen Probefahrt bereit. Man spart sich den Gang zu zahlreichen Autohäusern und findet verschiedene Marken an einem Platz!Außerdem können Käufer in den Genuss von zum Teil erheblichen Preisnachlässen und Sonderangeboten gelangen.Die Autotage Hamburg steigen parallel zur „Reisen Hamburg“: Die Messe für Urlaub, Kreuzfahrt, Caravaning und Rad stellt – ebenfalls auf dem Gelände der Hamburg Messe – jede Menge Urlaubsträume vor.vom 8. bis zum 12. Februar auf dem Gelände der Hamburg Messe, Messeplatz 1, täglich von 10 bis 18 Uhr. Preis: Zehn Euro, das Ticket berechtigt auch zum Besuch der „Reisen Hamburg“. Reduzierte Eintrittskarten im Internet: Unter❱❱ www.autotage-hamburg.de im Bereich „Preise & Tickets“ den Gutschein-Code RE1722 eingeben.